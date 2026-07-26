Це відкриє шлях до нових успіхів: Інфантіно написав листа збірній Аргентини після програного фіналу ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно написав листа президенту Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапії, у якому зазначив, що шлях його збірної до фіналу чемпіонату світу-2026 є важливим досягненням та відкриє нові горизонти для аргентинського футболу.

Його слова передає La Nacion.

"У неділю, 19 липня 2026 року, на чудовому стадіоні "Нью-Йорк-Нью-Джерсі" Аргентина завоювала срібну медаль Чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року після захоплюючого фіналу проти Іспанії. Хотів би ще раз висловити Вам свої найщиріші вітання з приводу цього нового важливого досягнення для аргентинського футболу. Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2026 року назавжди залишиться в пам'яті як незабутнє свято футболу, позначене видовищними матчами, появою нових талантів, присутністю великих зірок спорту та надзвичайною атмосферою на стадіонах, заповнених уболівальниками".

Очільник Міжнародної федерації футболу наголосив на тому, що гра підопічних Ліонеля Скалоні на цьогорічному мундіалі зробила цей турнір винятковим.

"Чудова гра "Альбіселесте" також вирішальним чином сприяла тому, щоб зробити цей турнір винятковою подією, яка захопила мільйони шанувальників футболу по всьому світі. Прошу передати мої найщиріші вітання всім, хто доклав зусиль до цього чудового результату: гравцям, головному тренеру Ліонелю Скалоні, а також тренерському та медичному штабу і, звичайно ж, численним уболівальникам, які підтримували та підбадьорювали команду протягом усього турніру".

За словами Інфантіно, пройдений шлях "Альбіселесте" на турнірі гарантував аргентинському футболу перспективне майбутнє та нові вершини.

"Такі перемоги завжди є плодом наполегливої праці, професіоналізму та уваги до деталей, а також пристрасті, відданості та любові до цього чудового виду спорту. Все це дозволяє прогнозувати дуже багатообіцяльне майбутнє і, безсумнівно, відкриє шлях до нових великих успіхів для аргентинського футболу".

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте" після фінального свистка.

Напередодні аргентинські фанати створили петицію з метою переграти фінал цьогорічної світової першості через "причетність арбітра до корупційних схем". Водночас стало відомо, що Аргентинська футбольна асоціація готує позов до суду через наклеп та дезінформацію щодо її збірної в соцмережах.