Гравець збірної Ірану заявив про відсутність віз перед ЧС-2026 та висловив претензії ФІФА

Лівий захисник збірної Ірану Ехсан Хаджасафі заявив, що не всі члени національної команди отримали американські візи перед чемпіонатом світу 2026 року.

Його слова передає ESPN.

36-річний оборонець іранського клубу Сепехан, прибувши у Мексику, висловив претензії до ФІФА, чому так довго зайняло оформлення перепусток для "принців Персії".

"Перш за все, ми дуже раді, що команда нарешті прибула, і це нас дуже тішить. Слава Богу, команда перебуває у дуже хорошій формі. Зважаючи на все, що сталося, візи врешті-решт були видані.

Однак особисто я маю претензії до ФІФА. Чому це зайняло так багато часу? Наскільки я розумію, візи були видані лише гравцям та кільком членам тренерського штабу".

За словами Хаджасафі, деякі члени іранської делегації досі не отримали американських віз напередодні матчів майбутньої світової першості, зокрема генеральний секретар Іранської федерації футболу Хедаят Момбейні та її віцепрезидент Мехді Мохаммад Набі.

"На жаль, кільком ключовим членам нашого тренерського штабу, які відіграють дуже важливу роль у команді, не було надано віз. Серед них — менеджер команди, виконавчий директор та директор з питань ЗМІ, які виконують дуже важливі функції. Тому я хотів би звернутися до ФІФА з проханням вирішити це питання, щоб, з Божою допомогою, ситуація була врегульована найближчими днями".

Раніше стало відомо, що іранська збірна змінила свою тренувальну базу під час мундіалю, перенісши її зі Сполучених Штатів Америки до Мексики. Пізніше це рішення підтвердила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Нагадаємо, що представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".

А напередодні Федерація футболу Ірану підтвердила участь національної збірної на чемпіонаті світу-2026 року, але заявила, що не відмовлятиметься "від своїх переконань, культури та принципів".

Зауважимо, що збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мають бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір триватиме з 11 червня до 19 липня.