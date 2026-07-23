Ми всі знаємо, що на це рішення вплинули зовнішні сили: Норвезька асоціація подала скаргу до ФІФА через інцидент з Балогуном

Норвезька футбольна асоціація подала скаргу до ФІФА щодо скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Give me Sport з посиланням на The Times.

Це підтвердила президентка керівного органу футболу в Норвегії Ліза Клеванесс. За її словами, це порушило фундамент, на якому трималася гра весь цей час, й ФІФА має визнати свою помилку.

"Коли ви так порушуєте правило, ви опиняєтеся на слизькому схилі, що ставить під загрозу весь футбол. Порушення фундаментальних правил гри є серйозною проблемою для футболу. По-перше, цього не мало статися. Зараз дуже важливо чесно обговорити цю ситуацію. Ми всі знаємо, що на це рішення вплинули зовнішні сили й що воно було ухвалено з порушенням належної процедури. Нам потрібно, щоб керівництво ФІФА визнало, що це була помилка".

Також Клеванесс наголошує на тому, що не можна світовим політикам втручатися в справи найбільшої футбольної організації світу, оскільки потім стаються помилки на кшталт інциденту з Балогуном. Президентка стверджує, що такі проблеми повинні вирішуватися колективним методом.

"Якщо ви почнете так пристосовуватися до державних лідерів та державної політики, ви зміните свою поведінку та поведінку організації, а також "червону лінію" того, у що державні лідери повинні втручатися. І саме це й сталося". Коли ви ухвалюєте суперечливі рішення, і коли у вашому вусі лунає зовнішній, дуже потужний голос, дуже важливо, щоб у процесі ухвалення рішення брали участь більше людей. А якщо їх немає, це помилка".

Клеванесс сподівається, що ця скарга послугує прикладом для інших, що не потрібно боятися висувати на публічний розгляд подібні проблеми. Норвежка не бажає, щоб Міжнародній федерації футболу вдалося спустити цю справу на гальмах.

"Цей випадок був настільки серйозним і тривожним, що я сподіваюся, він допоможе людям трохи відкритися й не боятися порушувати подібні питання. Я винесу це на засідання правління й обговорю з ним, а потім ми вживемо заходів. На мою думку, це має розглядатися в тій самій сфері, що й етичні скарги. Спроба зараз приховати це під килимом не пройде. Занадто багато хто відчув… тренери, гравці, вболівальники… що це було занадто близько до гри".

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стало анулювання відсторонення Балогуна.