Тухель розкрив секрет перемоги над Францією у фіналі за "бронзу" ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про перемогу над Францією (6:4) у фіналі за "бронзу" чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його думку передає BBC.

Наставник "трьох левів" розповів, що його команді трохи пощастило не пропустити гол у відповідь, а дещо пізніше реалізувати пенальті та забити з гри наприкінці матчу.

"Не впевнений, що ми стали краще контролювати гру. Просто на полі з'явилися свіжіші ноги та знову вийшли гравці високого класу. Суперник уже втомився. Франція грала на повній швидкості й максимально ризикувала, тож нам трохи пощастило не пропустити гол у відповідь, а потім поставити крапку пенальті та чудовим голом", – відповів Тухель.

Окремо коуч прокоментував феєричний виступ Букайо Саки, який став автором хеттрику у ворота Меньяна.

52-річний фахівець відчував, що в одному з поєдинків вінгер лондонського Арсенала стане частиною чогось особливого, і це сталося у дуже потрібний момент для національної команди.

За словами наставника, Букайо вчергове показав, що він є одним із ключових гравців збірної, у якій він ніколи не сумнівався. Тухель зізнався, що по ходу матчу втратив рахунок гри, тому навіть у цей момент не знав, що Сака забив три голи.

Саме гравець "канонірів" став найкращим гравцем бронзового протистояння.

"Ми здатні скоротити це відставання, але вони також здатні знову збільшити його. Вісім років тому Франція стала чемпіоном світу. Чотири роки тому вона грала у фіналі. Певний розрив між нами ще є, але це не проблема. Ми хочемо його подолати. Учора я сказав, що сьогодні ми зробимо перший крок до цього. Ми його зробили. Ми перемогли Францію. Наступний виклик – Іспанія в Лізі націй. Коли бачиш, як команда б'ється з такою самовіддачею, це додає енергії. Втома прийде пізніше, коли відбудеться фінал, ми ще відчуємо цей біль. Це не мине одразу, але загалом такі матчі дають мені більше енергії, ніж забирають", – зазначив Тухель.

Відзначимо, що Франція та Англія видали найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті, тоді як Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Раніше фінальний результат поєдинку прокоментували представники "Ле Бльо" – Мбаппе, головний тренер Дідьє Дешам, який провів свій прощальний матч за збірну, та Адріан Рабйо.