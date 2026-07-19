Мбаппе обійшов Мессі та став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу

Зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Він відзначився дублем у матчі за 3-тє місце проти збірної Англії, завдяки чому обійшов легендарного Ліонеля Мессі та вийшов на перше місце, маючи в активі уже 22 результативні удари.

Аргентинець же має 21 гол та вже невдовзі зіграє у фіналі чемпіонату світу 2026 проти команди Іспанії. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Найкращі бомбардири в історії Мундіалів

Кіліан Мбаппе (Франція) – 22 Ліонель Мессі (Аргентина) – 21 Мірослав Клозе (Німеччина) – 16

Також додамо, що француз обійшов Мессі у рейтингу бомбардирів ЧС-2026. До цього лідером був аргентинець, у якого було 8 голів, однак тепер на перше місце вийшов Мбаппе з 10-ма голами. До речі, Кіліан – перший гравець у 21 столітті, що забив 10+ м'ячів на одному ЧС.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу "Ле Бльо" поступились Іспанії (0:2). Підопічні Томаса Тухеля на останніх хвилинах втратили перевагу та програли Аргентині (1:2).