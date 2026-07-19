ФІФА назвала найкращого гравця протистояння за "бронзу" ЧС-2026 між збірними Франції та Англії

Нападника Букайо Саку визнано найкращим гравцем матчу за третє місце чемпіонату світу з футболу 2026 між збірними Франції та Англії.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Він отримав цю нагороду завдяки вражаючому хеттрику, який допоміг його збірній здобути перемогу з рахунком 6:4.

Як відомо, зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Водночас його земляк, Майкл Олісе, став найкращим асистентом, побивши рекорд легендарного Пеле.