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ФІФА назвала найкращого гравця протистояння за "бронзу" ЧС-2026 між збірними Франції та Англії

Олексій Мурзак — 19 липня 2026, 02:52
ФІФА назвала найкращого гравця протистояння за бронзу ЧС-2026 між збірними Франції та Англії
Getty Images

Нападника Букайо Саку визнано найкращим гравцем матчу за третє місце чемпіонату світу з футболу 2026 між збірними Франції та Англії.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Він отримав цю нагороду завдяки вражаючому хеттрику, який допоміг його збірній здобути перемогу з рахунком 6:4.

Як відомо, зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. 

Водночас його земляк, Майкл Олісе, став найкращим асистентом, побивши рекорд легендарного Пеле.

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