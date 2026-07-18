Я не шкодую про свої рішення: Тухель – про поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що не шкодує щодо своїх рішень у програному півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини, оскільки він би жалкував, якби їх узагалі не ухвалив та не допоміг команді.

Його слова передає Reuters.

"Якщо ви питаєте, чи шкодую я про свої рішення, якщо це саме те питання, то я скажу "ні". Я не шкодую про свої рішення, бо відчував, що ми стали занадто пасивними. Я ухвалив кілька рішень, покладаючись на свій інстинкт, інтуїцію, досвід та свою конкурентоспроможність, і зробив це, щоб допомогти команді та досягти результату. Я б шкодував, якби не допоміг. Я б шкодував, якби ми не відреагували, але я не шкодую про саме рішення".

За словами Тухеля, ніхто не може дізнатися, чи інші тактичні кроки допомогли б у цьому поєдинку, або, навпаки, зробили б усе ще гірше.

"Ніхто не знає, до чого призвела б будь-яка інша заміна чи будь-які інші зміни. Якщо потрібна драма і якщо треба грати в гру "хто винен", гаразд, можете це робити. Але я маю право не брати в цьому участі".

Нагадаємо, що "Три Леви" вийшли з боротьби за звання найкращої збірної планети, програвши аргентинцям – 1:2. Водночас "Ле Бле" не змогли пробитися до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись команді Луїса де ла Фуенте з рахунком 0:2.

"Бронзовий" фінал між Францією та Англією на чемпіонаті світу-2026 відбудеться 19 липня та розпочнеться о 00:00 (за київським часом).

Додамо, що напередодні президент США Дональд Трамп розкритикував захисну тактику Тухеля у матчі з Аргентиною. Водночас Юрген Клопп став на захист свого співвітчизника, зазначивши, що тренувати – це нелегко, оскільки футбол має значно складніші механізми, ніж комусь здається.