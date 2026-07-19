Англія та Франція зіграли найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті

Матч за третє місце на чемпіонаті світу між Англією та Францією завершився з рахунком 6:4 на користь перших. Це найрезультативніший поєдинок Мундіалів у ХХI столітті. Ця зустріч також входить у топ-5 за кількістю голів за всю історію планетарних першостей.

Відповідна інформація розміщена на сайті ФІФА (без урахування сьогоднішнього поєдинку).

Найрезультативніші поєдинки ЧС у XXI столітті:

ЧС-2026. Англія – Франція 6:4

ЧС-2026. Німеччина – Кюрасао 7:1

ЧС-2014. Німеччина – Бразилія 7:1

ЧС-2002. Німеччина – Саудівська Аравія 8:0

Найрезультативніші матчі ЧС за всю історію:

ЧС-1958. Австрія – Швейцарія 7:5

ЧС-1938 Бразилія – Польща 6:5 (дод. час)

ЧС-1954. Угорщина – Німеччина 8:3

ЧС-1982. Угорщина – Сальвадор 10:1

ЧС-1958. Франція – Парагвай 7:3

ЧС-2026. Англія – Франція 6:4

Зазначимо, що цей двобій подарував і ще кілька цікавих досягнень. Наприклад, "Ле бле" вперше в історії на чемпіонаті світу пропустили аж 6 голів. До цього найгіршим показником було 5 пропущених від Бразилії на ЧС-1958.

Кіліан Мбаппе на трьох (2018, 2022, 2026) чемпіонатах світу відзначився у воротах суперника 22 рази. Це дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії турніру.

У грі проти Іспанії Ліонель Мессі, який відстає від нього на один результативний удар, може зрівнятися з французьким нападником або обійти його.

Michael Olise sets a new record for the most assists in a single edition of the FIFA World Cup (7) 🇫🇷



Pelé held the record prior to this when he recorded 6 assists at the 1970 FIFA World Cup 🇧🇷#FIFAWorldCup | #WorldCup | #France | #Olise pic.twitter.com/ZpfX0Jef9k — DAZN Football (@DAZNFootball) July 18, 2026

Майкл Олісе за ЧС-2026 віддав 7 гольових передач, що є найкращим показником за один Мундіаль. До цього рекордсменом був Пеле. Легенда футболу у 1970 році записав 6 результативних передач.