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Англія та Франція зіграли найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті

Руслан Травкін — 19 липня 2026, 02:32
Англія та Франція зіграли найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті
Getty Images

Матч за третє місце на чемпіонаті світу між Англією та Францією завершився з рахунком 6:4 на користь перших. Це найрезультативніший поєдинок Мундіалів у ХХI столітті. Ця зустріч також входить у топ-5 за кількістю голів за всю історію планетарних першостей.

Відповідна інформація розміщена на сайті ФІФА (без урахування сьогоднішнього поєдинку). 

Найрезультативніші поєдинки ЧС у XXI столітті:

  • ЧС-2026. Англія – Франція 6:4
  • ЧС-2026. Німеччина – Кюрасао 7:1
  • ЧС-2014. Німеччина – Бразилія 7:1
  • ЧС-2002. Німеччина – Саудівська Аравія 8:0

Найрезультативніші матчі ЧС за всю історію:

  • ЧС-1958. Австрія – Швейцарія 7:5
  • ЧС-1938 Бразилія – Польща 6:5 (дод. час)
  • ЧС-1954. Угорщина – Німеччина 8:3
  • ЧС-1982. Угорщина – Сальвадор 10:1
  • ЧС-1958. Франція – Парагвай 7:3
  • ЧС-2026. Англія – Франція 6:4

Зазначимо, що цей двобій подарував і ще кілька цікавих досягнень. Наприклад, "Ле бле" вперше в історії на чемпіонаті світу пропустили аж 6 голів. До цього найгіршим показником було 5 пропущених від Бразилії на ЧС-1958. 

Кіліан Мбаппе на трьох (2018, 2022, 2026) чемпіонатах світу відзначився у воротах суперника 22 рази. Це дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії турніру. 

У грі проти Іспанії Ліонель Мессі, який відстає від нього на один результативний удар, може зрівнятися з французьким нападником або обійти його. 

Майкл Олісе за ЧС-2026 віддав 7 гольових передач, що є найкращим показником за один Мундіаль. До цього рекордсменом був Пеле. Легенда футболу у 1970 році записав 6 результативних передач. 

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