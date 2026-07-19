Півзахисник Франції розніс останню гру на Мундіалі: Не можна просто так брати й халтурити

Центральний півзахисник французької збірної Адріан Рабйо висловився про поразку від Англії (4:6) у бронзовому фіналі ЧС-2026.

Його слова наводить L'Equipe.

На думку футболіста італійського Мілана, французи доволі ганебно увійшли у перший тайм. Також він залишився розчарований поведінкою деяких гравців на футбольному полі, але не став розкривати їхні імена.

"Ми доволі ганебно увійшли в цей перший тайм. Я побачив таку поведінку з боку деяких гравців, якої ніколи раніше не помічав. Це трохи розчаровує, адже це був останній матч, щоб гідно показати себе на цьому турнірі. Звісно, після поразки від Іспанії залишилося багато розчарування, але потрібно було виконати свою роботу до кінця – не можна просто так брати й халтурити. У перерві ми поговорили між собою, сказали, що треба продемонструвати бодай трохи гордості, і в другому таймі все пішло значно краще. Бо те, як деякі поводилися в першій половині зустрічі, просто неприпустимо", – сказав Адріан.

Рабйо відзначив роботу тренерського штабу збірної, який виконав колосальну роботу та повернув команду на вершину.

31-річний гравець запевнив, що колективу хотілося завершити цей шлях перемогою, щоб організувати Дідьє Дешаму кращі проводи, але це фіаско від Англії ніяк не заплямує його обрав в очах усіх французів.

"Він подякував нам, але насправді це ми маємо дякувати йому за ці прекрасні роки та за ту дисципліну, яку він вибудував. Він підняв збірну Франції – не сам, звісно, але став головним творцем цього успіху. Це кінець епохи для чималої кількості людей у збірній Франції, але ми будемо пам'ятати це завжди", – відповів Рабйо

Дешам очолював збірну Франції з 2012 року, провівши на чолі команди 187 матчів. За цей час 57-річний спеціаліст привів "Ле Бльо" до звання чемпіона світу-2018 та перемоги Ліги націй у сезоні-2020/21.

Нагадаємо, що європейські гранди у бронзовому фіналі провели найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті.

Раніше поразку від Англії у фіналі за "бронзу" ЧС-2026 прокоментували капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе та головний тренер команди Дідьє Дешам.