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Він зробив різницю: легенда Ліверпуля розніс Тухеля після поразки Англії у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 12:01
Він зробив різницю: легенда Ліверпуля розніс Тухеля після поразки Англії у півфіналі ЧС-2026
Джеймі Каррагер
The Independent

Колишній захисник збірної Англії Джеймі Каррагер висловився про роботу Томаса Тухеля після поразки "трьох левів" від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає The Telegraph.

Експерт заявив, що саме німецький тренер став головним винуватцем такого результату. Він розкритикував його за рішення сісти у глуху оборону після того, як англійці повели в рахунку.

"Збірна Англії найняла Томаса Тухеля, щоб він зробив різницю на пізніх стадіях чемпіонату світу. У матчі проти Аргентини він її зробив. Заміни та зміна схеми з боку тренера стали ключовими факторами болісної поразки.

Коли командою керував Гарет Саутгейт і збірна Англії програвала так, як це сталося проти Аргентини, критики пропонували призначити тренера з більш гучною репутацією – саме тому й був запрошений Тухель. Я й надалі дотримуюся думки, що результати Саутгейта несправедливо піддавалися критиці", – заявив Каррагер.

Зазначимо, що після забитого гола й до другого пропущеного (із 55 до 92-ї хвилини) збірна Англії володіла м'ячем лише 12% часу. Вона грала із шістьма захисниками, за що тренерський штаб отримав шквал критики від фанатів та експертів.

Сам Томас Тухель вважає, що його команда провела дуже хороший матч. Після гри він заявив, що не збирається йти у відставку.

Нагадаємо, що Англія ще проведе поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу. Матч із Францією відбудеться 19 липня та розпочнеться опівночі.

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