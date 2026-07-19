Англія у божевільному поєдинку за третє місце ЧС-2026 з тенісним рахунком обіграла Францію

У неділю, 19 липня, відбувся поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу-2026 із футболу, у якому збірна Англії перемогла команду Франції.

Гра на "Хард Рок Стедіум" у Маямі завершилася з рахунком 6:4.

Вже на 3-й хвилині протистояння англійці відкрили рахунок завдяки Деклану Райсу, який відібрав м'яч у суперника, трохи просунувся вперед та від душі вгатив "шкіряного" у дальній кут воріт Майка Меньяна, який навіть не зреагував на удар.

Суперник після такого "холодного душу" дещо розгубився, адже не пройшло і 10 хвилин, як Сака забив у сітку воріт "Ле Бльо" і другий м'яч, але його було скасовано через офсайд.

Втім, свого "Три Леви" домоглися на 18-й хвилині: цього разу Райс виступив у ролі асистента, виконав подачу з кута поля, на яку відгукнувся Езрі Конса та головою пробив повз Меньяна, забивши свій перший м'яч в межах ЧС. І надалі Англія продовжували грати в атаці, а от підопічні Дідьє Дешама змогли до відповісти лише дальнім і неточним ударом від Мбаппе.

Ну а за 8 хвилин до перерви Сака все ж забив свій легітимний гол: після чергової обрізки в атаці англійці провели разючу контратаку, після якої спочатку команду врятував Меньян, згодом добивання прийняв на себе захисник, а з третьої спроби Букайо все ж відправив м'яч у сітку воріт Франції, довівши рахунок до розгромного.

І на цьому підопічні Томаса Тухеля не збавили обертів, адже вже у компенсований арбітром час Сака після асисту Езе оформив дубль, майже не залишивши на другий тайм ніякої інтриги.

На старті другої 45-хвилики "вогник надії" для французьких вболівальників запалив Мбаппе: Олісе віддав розрізну передачу на Кіліана, який швидко зорієнтувався і з близької відстані пробив у правий нижній кут воріт Гендерсона, забивши свій 65-й гол за національну команду.

Ще більше скоротити відставання через кілька хвилин міг Адрієн Рабьо, але його дальній постріл пройшов поруч лише поруч з воротами суперника, який відповів неймовірним соло спринтом Езе, що намагався дальнім парашютом перекинути Меньяна, але зробив це доволі невдало.

І майже одразу "Ле Бльо" відповіли якісною атакою, яку після асисту Мбапе завершив Бредлі Баркола. Після цього і третій гол був доволі близький, однак Усман Дембеле з вбивчої позиції пробив точно в Гендерсона, а згодом непогано низом пробивав Олісе – поруч зі стійкою.

На 66-й хвилині за справу знову взялися Мбаппе та Олісе: перший оформив дубль, ставши наразі найкращим бомбардиром в історії ЧС, обійшовши Ліонеля Мессі, другий віддав черговий асист на цьому турніру, вийшов на 1-е місце за кількістю результативних передач, тож Франція знову повернулася у гру, а часу врятуватися залишалося чимало.

Втім, цього разу свій хід за 3 хвилини до завершення основного часу зробила Англія. Тут допоміг Гюсто, який заробив пенальті на власні ворота, який реалізував Сака, оформивши хет-трик. Вже у доданий арбітром час Дембеле знову скоротив відставання до 1-го голу, але зберігся такий розрив недовго адже Англія відповіла голом Беллінгема, який врешті поставив остаточну крапку в протистоянні.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Матч за третє місце, 19 липня

Франція – Англія 4:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 3 Райс, 0:2 – 18 Конса, 0:3 – 37 Сака, 0:4 – 45+1 Сака, 1:4 – 48 Мбаппе, 2:4 – 54 Баркола, 3:4 – 66 Мбаппе, 3:5 – 83 Сака (пен), 4:5 – 90 Дембеле, 4:6 – 90+8 Беллінгем

Зазначимо, що Англія вперше в історії виграла "бронзу" чемпіонату світу. До цього англійці двічі грали у матчі за третє місце – у 1990 та 2018 роках – і обидва рази програли.

Також "Три Леви" показали найкращий результат на ЧС після 1966 року. Після чемпіонства-1966 англійці були четвертими у 1990 та 2018 роках, але жодного разу не фінішували третіми.

Нагадаємо, 19 липня, о 22:00 головний трофей у фіналі між собою розіграють збірні Іспанії та Аргентини.