Мбаппе оцінив поразку від Англії у матчі за "бронзу" ЧС-2026: Ми виставили себе на посміховисько

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів, що у фіналі за "бронзу" ЧС-2026 проти Англії були два зовсім різні тайми у виконанні "Ле Бльо".

Його цитує ФІФА.

За словами форварда, у першому таймі вони виставили себе посміховиськом, тоді як у другій половині зустрічі покращили свій рівень футболу.

"Після першого я можу зрозуміти, чому дехто вважає, що ми виставили себе на посміховисько й не виправдали честь цієї футболки. Але я б сказав інакше: ми були просто людьми – а ми не можемо собі цього дозволити. Ми були повністю приголомшені, і суперник добряче нас струснув. У другому таймі ми знову стали гравцями найвищого рівня, справжніми машинами в психологічному плані. Зрештою, ми не перемогли, і це прикро насамперед через тренера. Ми хотіли зробити це заради нього. Перший тайм створює враження, ніби ми його підвели, але це зовсім не те, що ми хотіли, щоб він відчував. Цей матч ніяк не затьмарить спадщину Дідьє Дешама", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що вже у першій 45-хвилинці команда Томаса Тухеля зробила усе, аби гарантувати собі третє місце Мундіалю, забивши 4 голи у ворота Меньяна. Натомість у першому таймі французи мовчали.

У другому таймі команди побачили ще шість результативних ударів, чотири з яких були у виконанні підопічних Дідьє Дешама. Однак цього не вистачило, аби бодай перевести протистояння у додаткові тайми – перемога Англії з рахунком 6:4.

Команди видали найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті, а найкращим гравцем поєдинку визнали Букаво Саку, який оформив хеттрик у французькі ворота.

Відзначимо, що Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Він відзначився дублем у матчі за 3-тє місце проти збірної Англії, завдяки чому обійшов легендарного Ліонеля Мессі та вийшов на перше місце, маючи в активі уже 22 результативні удари, тоді як у Лео 21 м'яч.

Вже 19 липня о 22:00 (за київським часом) футбольні фанати дізнаються ім'я чемпіона світу-2026. Він визначиться у дуелі Іспанії та Аргентини.