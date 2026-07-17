Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Гравці збірної Англії не зрозуміли замін Тухеля в матчі проти Аргентини – ЗМІ

Олег Дідух — 17 липня 2026, 16:54
Гравці збірної Англії не зрозуміли замін Тухеля в матчі проти Аргентини – ЗМІ
Томас Тухель
Getty Images

Кадрові рішення головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля у матчі півфіналу ЧС-2026 проти Аргентини були незрозумілими для його підопічних.

Про це повідомляє The Telegraph.

Після того, як Ентоні Гордон відкрив рахунок у матчі, гравці збірної Англії очікували виходу на поле швидкісних Букайо Сака, Ноні Мадуеке чи Оллі Воткінса. Проте вони залишилися в запасі, а на поле вийшли два захисники – Езрі Конса та Ден Берн.

Після цих замін гравці не знали, як розташовуватися на полі. Також нерозуміння викликало рішення Тухеля замінити Деклана Райса. У підсумку саме з зони, яку зазвичай контролював хавбек Арсенала, Енцо Фернандес зрівняв рахунок у матчі.

Нагадаємо, Англія програла Аргентині 1:2. Попри це, Футбольна асоціація Англії не планує звільняти Тухеля.

Томас Тухель збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Томас Тухель

Клопп став на захист Тухеля після поразки від Аргентини
Футбольна асоціація Англії визначилася з майбутнім Тухеля
Він зробив різницю: легенда Ліверпуля розніс Тухеля після поразки Англії у півфіналі ЧС-2026
Тухель зробив заяву щодо свого майбутнього після поразки збірної Англії в 1/2 фіналу ЧС-2026
Він не вірив у свою команду: ексголкіпер збірної Англії розніс тактику Тухеля у півфіналі ЧС-2026

Останні новини