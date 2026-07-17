Гравці збірної Англії не зрозуміли замін Тухеля в матчі проти Аргентини – ЗМІ

Кадрові рішення головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля у матчі півфіналу ЧС-2026 проти Аргентини були незрозумілими для його підопічних.

Про це повідомляє The Telegraph.

Після того, як Ентоні Гордон відкрив рахунок у матчі, гравці збірної Англії очікували виходу на поле швидкісних Букайо Сака, Ноні Мадуеке чи Оллі Воткінса. Проте вони залишилися в запасі, а на поле вийшли два захисники – Езрі Конса та Ден Берн.

Після цих замін гравці не знали, як розташовуватися на полі. Також нерозуміння викликало рішення Тухеля замінити Деклана Райса. У підсумку саме з зони, яку зазвичай контролював хавбек Арсенала, Енцо Фернандес зрівняв рахунок у матчі.

Нагадаємо, Англія програла Аргентині 1:2. Попри це, Футбольна асоціація Англії не планує звільняти Тухеля.