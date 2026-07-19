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Беллінгем встановив національний рекорд на Мундіалі

Софія Кулай — 19 липня 2026, 07:11
Беллінгем встановив національний рекорд на Мундіалі
Джуд Беллінгем
Getty Images

Атакувальний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем встановив новий рекорд своєї національної команди за кількістю голів одним гравцем на одному чемпіонаті світу.

Про це інформує ФІФА.

Футболіст мадридського Реала забив на ЧС-2026 7 голів, зокрема поставив крапку у бронзовому фіналі поточного Мундіалю (перемога Англії 6:4).

До цього 6 м'ячів на одному ЧС у 1986-му році забив колишній нападник "трьох левів" Гарі Лінекер.

Окрім цього Джуд є найрезультативнішим півзахисником турніру.

Відзначимо, що за спиною Беллінгема тепер 13 голів та 11 результативних передач у 56 матчах за національну команду.

Ще у чвертьфінальному поєдинку проти Норвегії зірка "Королівського клубу" встановив цілу низку футбольних рекордів.

Раніше поразку від Англії у фіналі за "бронзу" ЧС-2026 прокоментували капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе та головний тренер команди Дідьє Дешам.

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Джуд Беллінгем

Джуд Беллінгем

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