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Футбольна асоціація Англії визначилася з майбутнім Тухеля

Олег Дідух — 16 липня 2026, 14:29
Футбольна асоціація Англії визначилася з майбутнім Тухеля
Томас Тухель
Getty Images

Німецький фахівець Томас Тухель не покине посаду головного тренера збірної Англії після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні збірна Англії у півфіналі чемпіонату світу-2026 програла Аргентині з рахунком 1:2, пропустивши два м'ячі у кінцівці матчу. Багато хто звинуватив у цій поразці Тухеля, який зробив декілька сумнівних замін у другому таймі поєдинку.

Попри шквал критики на адресу німецького фахівця, Футбольна асоціація Англії зберігає повну довіру до нього. Керівник організації Марк Буллінгем хоче, щоби Тухель залишився на своїй посаді після чемпіонату світу-2026.

Раніше сам тренер заявив, що він не збирається покидати свою посаду. Контракт Тухеля діє до літа 2028 року. 53-річний німець очолює команду з 2025 року.

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