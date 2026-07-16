Клопп став на захист Тухеля після поразки від Аргентини

Екстренер Юрген Клопп став на захист головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля після поразки у півфіналі чемпіонату світу від Аргентини (1:2).

Його слова передає Intel.

"Люди завжди говорять після матчу, ніби тренувати – це легко, ніби потрібно просто вибирати між атакою та захистом. Так не працює. Футбол набагато складніший", – зазначив фахівець.

Він виділив подвійні стандарти, з якими стикаються тренери.

"Якби Тухель не спробував контролювати гру, а Аргентина все одно відігралася, ті самі люди говорили б: "Чому він не захищав перевагу?" У матчах на виліт що б ти не зробив, завжди знайдеться хтось, хто тебе критикуватиме", – сказав тренер.

Клопп вважає, що успіх Аргентини не можна пояснити виключно тактичними рамками.

"У цієї збірної Аргентини особливий менталітет. Складається враження, що зараз поруч із нею є щось справді велике. А коли у вас є Ліонель Мессі... що взагалі можна зробити? Йому 39 років, а він усе ще найкращий футболіст у світі. Вам здається, що ви його стримали, що все зробили правильно, а потім він віддає дві результативні передачі, які змінюють матч. Іноді велич вирішує долю ігор. Якщо ви цього не розумієте, значить, ви насправді не розумієте футбол", – підсумував Клопп.

Зазначимо, що збірна Англії вела в рахунку до 85-ї хвилини. Після забитого гола вона почала грати від глухої оборони, володіючи м'ячем від свого забитого гола до другого пропущеного (із 55-ї до 92-ї хвилини) лише 12% часу.

У матчі за "бронзу" англійцям протистоятиме Франція. Збірна ж Аргентини спробує захистити чемпіонський титул у поєдинку проти Іспанії.