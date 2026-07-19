Ми програвали 0:4 і провели ганебний перший тайм: Дешам пояснив поразку від Англії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про поразку від Англії у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2026.

Його цитує ФІФА.

Він, як і Кіліан Мбаппе, відзначив, що його команда провела ганебний перший тайм, у якому поступилася 0:4. Наставник "Ле Бльо" додав, що у його підопічних було два моменти, щоб зрівняти рахунок на табло до 4:4, а його команда проявила характер.

"Це поразка. Ми програвали 0:4 і провели ганебний перший тайм. Водночас ми проявили характер, і були речі, які нам вдалися. У нас було два моменти, щоб зрівняти рахунок – 4:4, а після цього ми ще більше пішли вперед... Ми робили те, що вміємо. Це моя провина – у першому таймі я не зробив того, що було потрібно… Принаймні наприкінці наша гра вже виглядала гідно, хоча поразка, звісно, болить. Зрозуміло, що було б краще завершити турнір на третьому місці", – заявив Дешам.

57-річний спеціаліст запевнив, що його команда приїхала на ЧС-2026 з великими амбіціями та, попри болючу поразку Франції, вдалося зробити чимало позитивних речей на цьому Мундіалі.

"Ми не впоралися у матчі проти Іспанії. Але не можна сказати, що все було марно. У нас якісна команда, молоді гравці, які й надалі прогресуватимуть. У нас був талант, щоб і надалі досягати дуже хороших результатів. Особисто для мене це була справді чудова подорож разом із цією командою. Від початку підготовки ми провели разом вісім тижнів. Це був прекрасний час. Розчарування стосується спортивного результату, але ми змогли подарувати людям емоції, і мільйони французів пережили їх разом із нами. Це чемпіонат світу – і немає нічого прекраснішого за нього", – зазначив досвідчений коуч.

Поєдинок закінчився поразкою французів із рахунком 4:6. Головним героєм матчу став вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака, який відзначився хеттриком та став найкращим гравцем протистояння.

Відзначимо, що команди видали найрезультативніший матч ЧС у ХХI столітті,

Раніше повідомлялося, що ця зустріч стала прощальною для Дешама на чолі збірної Франції, яку він очолював із 2012 року (187 матчів).