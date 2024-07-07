Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс півфінального матчу Євро-2024

Збірна Іспанії зустрінеться із Францією у півфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Матч відбудеться на стадіоні "Мюнхенська футбольна арена", Німеччина. Початок — о 22:00 за київським часом, 9 липня.

Збірна Іспанії

Іспанія стала найкращою збірною на груповому етапі Євро-2024. Це єдина команда, яка набрала максимум балів. У першому турі підопічні Луїса де ла Фуенте розгромно перемогли Хорватію, у наступному матчі мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявились сильнішими за Албанію.

В 1/8 фіналу іспанці зіграли проти дебютантів Євро збірної Грузії. Попри те, що вони пропустили першими (і вперше на турнірі) "фурія роха" зрештою розгромила грузинів і вийшла у чвертьфінал, де зустрілася з господаркою Євро-2024 Німеччиною. Основний час завершився внічию, а на останніх хвилинах додаткового часу Іспанія вирвала перемогу.

Щодо втрат, то у півфіналі чемпіонату Європи не зіграють одразу 3 гравці. Дані Карвахаль та Робен Ле Норман пропустять матч через дискваліфікації, а Педрі через травму, отриману на старті поєдинку з Німеччиною.

Збірна Франції

Французи не змогли перемогти в групі D, їх на один бал випередила Австрія. Проте перемоги над австрійцями та двох нічиїх, спершу з Нідерландами, а потім з Польщею, вистачило, щоб посісти другу сходинку.

В 1/8 фіналу збірна Франції мінімально перемогла Бельгію, і у чвертьфіналі зустрілася з Португалією. Поєдинок не був багатим на моменти та завершився в нульову нічию, а у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися французи.

У Франції немає втрат перед цим матчем, жодної травми чи дискваліфікації. Цікавий факт, французи стали першими в історії, які вийшли у півфінал, не забивши жодного м'яча з гри. У них на рахунку три голи: два автоголи та один з пенальті.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися між собою 36 разів. Невелика перевага на боці "фурії роха". Вони перемогли 16 матчів, поступилися у 13, що 7 поєдинків завершилися внічию. Попри відносну рівність іспанці забили на 25 голів більше.

Перший матч відбувся понад 100 років тому, у 1922 році. Тоді розгромну перемогу святкувала саме Іспанія. А остання гра відбулася у жовтні 2021 року у фіналі Ліги націй, яку виграла Франція.

Список викликаних футболістів

Збірна Іспанії

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр), Дані Карвахаль та Начо Фернандес (обидва – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челсі), Емерік Ляпорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетик).

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді та Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі та Фермін Лопес (обидва — Барселона).

Нападники: Ламін Ямал та Ферран Торрес (обидва — Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дані Ольмо (Лейпциг), Айосе Перес (Бетіс).

Фото: Getty Images

Збірна Франції

Воротарі: Альфонс Ареоля (Вест Гем), Майк Маньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс).

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені (обидва — Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Іттіхад), Адрієн Рабйо (Ювентус), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Антуан Грізманн (Атлетико), Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Рандал Коло Муані, Кіліан Мбаппе (всі — ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жиру (Мілан), Маркус Тюрам (Інтер).

Фото: Getty Images

Орієнтовні склади

Іспанія: Сімон — Навас, Ляпорт, Начо, Кукурелья — Родрі — Меріно, Ямал, Ольмо — Ніко Вільямс, Мората.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео — Канте, Чуамені — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Коло Муані.

Цифри й факти

Це 37 зустріч між збірними Франції та Іспанії. Невелика перевага в іспанців (+16=7-13);

Іспанці забили 64 м'ячі у ворота Франції, а пропустили 39;

За всю історію протистояння була зафіксована лише одна нульова нічия;

"Ле Бле" не вилітала у чвертьфіналі усіх турнірів з 1996 року, Іспанія — на Євро-2020 від Італії (єдина поразка на цій стадії в історії);

Франція має тотальну перевагу в офіційних матчах над Іспанією (+6=2-2);

Іспанці ніколи в історії не програвали в основний час півфіналів на всіх турнірах (4 нічиї та 4 перемоги);

Основний час 4 з 5 півфіналів Євро завершувався внічию. Єдиний виняток — перемога над Росією у 2008 році;

Збірна Франції дорожча за Іспанію на 264,5 мільйона євро;

Склад іспанської команди трохи доросліший за збірну Франції (27,2 проти 27,0 років);

Найбільша перемога Іспанії — 8:1 у квітні 1929 року в товариському матчі, у Франції — 3:1 у 1991 та 2006 роках;

Єдиний раз, коли Іспанія перемагала в усіх матчах групового етапу, вона була переможцем Євро (2008). Цього року іспанці виграли всі матчі;

Команди ніколи в історії не перетиналися у півфіналі турнірів;

Іспанія ніколи на Євро не грала внічию у вівторок (3 перемоги та 4 поразки), у Франції — 1 мирова, 4 перемоги та 3 програші.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Іспанії — 2,70;

Нічия — 3,00;

Перемога Франції — 3, 20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії — 2:1.