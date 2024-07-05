Збірна Англії — збірна Швейцарії: анонс чвертьфінального матчу Євро-2024

Збірна Англії зіграє проти Швейцарії у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Матч відбудеться на стадіоні "Дюссельдорф Арена", Німеччина. Початок — о 19:00 за київським часом, 6 липня.

Збірна Англії

Попри не надто яскраву гру, Англія виграла групу C після перемоги над Сербією та двох нічиїх, спершу з Данією, а потім зі Словенією. Загалом на груповому етапі команда забила лише два м'ячі.

Стільки ж разів підопічні Гарета Саутгейта відзначилися і в 120-хвилинному матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Словаччини (2:1). Загалом за англійців забивали лише Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем (в обох по два м'ячі).

Збірна Швейцарії

Швейцарці вдруге в історії вийшли у плейоф Євро-2024. Цього разу з другого місця групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи Швейцарія зустрілася з чинним чемпіоном Євро Італією. Поєдинок завершився впевненою перемогою підопічних Мурата Якіна. За всю гру італійці лише раз ударили в отвір воріт, а швейцарці взагалі провели найдовшу гольову комбінацію в історії ЧЄ перед одним із голів.

Пряма мова

Джордан Пікфорд, воротар збірної Англії: "Ви повинні показати стійкість, ви повинні показати характер, а ми просто повинні продовжувати боротися, вірити і наполегливо тренуватися. Правильно скласти план гри, і в суботу, проти сильних суперників, сподіваюся, ми будемо кращими".

Мурат Якін, головний тренер збірної Швейцарії: "Не мені судити, як зіграли англійці. Я зосереджений на нас. Тим не менш, ми знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Я намагаюся підготувати нашу команду до них якнайкраще. Ми змогли конкурувати з Німеччиною та перемогти Італію. Чому б нам зараз не мати того, що потрібно для перемоги над Англією? Ми в хорошій формі. Моя команда готова дати сильний бій".

Історія зустрічей

Команди грали між собою 27 разів. Збірна Англії має тотальну перевагу в очних зустрічах (19 перемог, 5 нічиїх та 3 поразки). Останній офіційний матч команди зіграли ще у червні 2019 року. тоді англійці перемогли Швейцарію у серії післяматчевих пенальті у матчі за 3 місце Ліги націй. Це був єдиний матч між командами в плейоф турнірів. Вперше збірні зустрілися ще у далекому 1933 році. Тоді перемогу святкувала Англія.

Список викликаних футболістів

Збірна Англії

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелас).

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Джаррод Боуен (Вест Гем Юнайтед), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Фото: Getty Images

Збірна Швейцарії

Воротарі: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд), Ян Зоммер (Інтер), Івон Мвого (Лор'ян).

Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Рікардо Родрігес (Торіно), Фабіан Шер (Ньюкасл), Леонідас Стергіу (Штутгарт), Сільвен Відмер (Майнц), Седрік Цезігер (Вольфсбург).

Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья), Зекі Амдуні (Бернлі), Квадво Дуа (Лудогорець), Ремо Фройлер (Болонья), Фабіан Рідер (Ренн), Шердан Шакірі (Чикаго), Вінсент Сьєрро (Тулуза), Денис Закарія (Монако), Граніт Джака (Баєр), Стівен Цубер (АЕК), Ардон Яшарі (Люцерн).

Нападники: Бріл Емболо (Монако), Дан Ндой (Болонья), Ноа Окафор (Мілан), Рубен Варгас (Аугсбург), Ренато Штеффен (Лугано).

Фото: Getty Images

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд — Стонус, Гехі, Вокер, Тріпп'є — Райс, Мейну, Беллінгем — Фоден, Сака, Кейн

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес, Ебішер — Фройлер, Джака, Рідер — Варгас, Емболо, Ндой.

Цифри й факти

Це 28 зустріч між збірними Англії та Швейцарії. Тотальна перевага в англійців (+19=5-3);

Обслуговувати матч буде бригада арбітрів з Італії на чолі з 48-річним Даніеле Орсатою. Його асистентами будуть Чіро Карбоне та Алессандро Джаллатіні. Четвертий суддя — німець Даніель Зіберт. Відеопомічником арбітра буде італієць Паоло Валері;

Англійці забили 65 м'ячів у ворота Швейцарії, а пропустили 25;

Англія не програвала Швейцарії з 1981 року. Це сталося у кваліфікації до чемпіонату світу-1982;

Англійці з 6 поразок у плейоф Євро 4 рази програвали в серії післяматчевих пенальті;

Єдиний матч між командами у плейоф турнірів завершився перемогою Англії у серії пенальті;

Швейцарія втретє загалом і втретє поспіль виходить у плейоф чемпіонату Європи. Найкращий результат — чвертьфінал на Євро-2020;

Збірна Англії дорожча за Швейцарію у понад 5 разів (1,54 мільярда проти 281,50 мільйона євро);

Склад англійської команди молодший за збірну Швейцарії більш ніж на рік (26,2 проти 27,7 років);

Найбільша перемога Англії — 8:1 у червні 1963 року, Швейцарії — 2:1 у 1981 та 1938 роках;

Англія ніколи не вигравала Євро та лише раз грала у фіналі (2020);

Збірна Англії друга наймолодша команда на Євро-2024, середній вік — 26,2. Молодша лише Туреччина (25,8).

Англійці є найдорожчою збірною на цьогорічному чемпіонаті Європи;

В Англії найменший відсоток легіонерів у збірній. Лише 7,7%.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Англії — 2,30;

Нічия — 3,05;

Перемога Швейцарії — 3,90.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії у серії пенальті — 1:1 (основний час).