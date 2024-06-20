Шотландія та Швейцарія не визначили сильнішого: огляд матчу Євро-2024

Збірні Шотландії та Швейцарії не визначили сильнішого в межах 2 туру групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група A, 2 тур, 19 червня

Шотландія — Швейцарія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Шер 13 (автогол), 1:1 — Шакірі 26

Шотландія: Ганн, Робертсон, Тірні (Маккенна 61), Генлі, Гендрі, Ралстон, Макгінн (Крісті 90), Макгрегор, Гілмор (Маклін 79), Мактоміней, Адамс (Шенкленд 90).

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджі, Шер, Шакірі (Емболо 60), Фройлер (Сьєрро 75), Джака, Відмер (Стергіу 86), Варгас (Рідер), Ебішер, Ндоє (Амдуні 86).

Попередження: Родрігес 31, Мактоміней 51, Маккенна 68, Макгінн 71, Сьєрро 86

Після двох турів Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.

Очолює квартет Німеччина, яка після перемоги над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.