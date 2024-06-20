Збірна Англії зіграла внічию з Данією на Євро-2024

Збірна Англії зіграла внічию з Данією у другому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у поєдинку був відкритий на 18-й хвилині. Захисник англійців Кайл Вокер обікрав Андреаса Крістенсена на правому фланзі атаки та прострілив у штрафну, де м'яч після серії рикошетів відскочив до Гаррі Кейна, який розібрався з голкіпером Каспером Шмейхелем (0:1).

Фото - УЄФА

Данці відіграли після ідеального пострілу Мортена Юльманна. М’яч, рикошетом від штанги влучив у ворота (1:1).

Фото - УЄФА

Друга половини гри пройшла за ініціативи англійців. Данці намагалися відповідати контратаками.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група С, 2 тур, 20 червня

Данія — Англія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Кейн, 1:1 - 34 Юльманн

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Вестергор, Андерсен, Еріксен (82 Ольсен), Крістіансен (57 Ба), Мегле, Гейб'єрг, Юльманн (82 Нергор), Гойлунд (67 Поульсен), Вінд (57 Дамсгор)

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Ґеї, Стоунз, Вокер, Райс, Александер-Арнольд (54 Галлахер), Беллінгем, Фоден (69 Боуен), Сака (69 Езе), Кейн (70 Воткінс)

Попередження: 27 Вестергор, Мегле, 87 Нергор — 62 Галлагер

Наступний матч Англія зіграє 25 червня проти Словенії. В цей же день команда Данії зустрінеться з Сербією.

Напередодні словенці зіграли внічию з сербами (1:1).