Збірна Швейцарії встановила рекорд чемпіонатів Європи

Гравці збірної Швейцарії провели найдовшу гольову комбінацію в історії чемпіонатів Європи перед забитим м'ячем у ворота Італії на Євро-2024.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Швейцарці перед голом півзахисника Ремо Фройлера у ворота Італії виконали 31 передачу. Такої довгої комбінації не було в історії чемпіонатів Європи з 1980 року, коли почали вести таку статистику.

102 – Toni Kroos has made more line-breaking passes at #EURO2024 than any other player (102), with his total being more than twice as many as the midfielder with the next-most (Luka Modric, 43). Gulf. pic.twitter.com/AIt7eMGTVV — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2024

Попередній рекорд встановила збірна Бельгії у 2016 році. Тоді голу Акселя Вітсель у матчі проти Ірландії передувало 28 передач.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.