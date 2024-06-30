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Збірна Швейцарії встановила рекорд чемпіонатів Європи

Олександр Булава — 30 червня, 09:38
Збірна Швейцарії встановила рекорд чемпіонатів Європи

Гравці збірної Швейцарії провели найдовшу гольову комбінацію в історії чемпіонатів Європи перед забитим м'ячем у ворота Італії на Євро-2024.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Швейцарці перед голом півзахисника Ремо Фройлера у ворота Італії виконали 31 передачу. Такої довгої комбінації не було в історії чемпіонатів Європи з 1980 року, коли почали вести таку статистику.

Попередній рекорд встановила збірна Бельгії у 2016 році. Тоді голу Акселя Вітсель у матчі проти Ірландії передувало 28 передач.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

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