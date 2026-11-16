Кейн повторив рекорд збірної Англії, який тримався 78 років

Центральний нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став другим гравцем в історії збірної Англії, який відзначився голами у семи виїзних матчах поспіль.

Про це повідомляє OptaJoe.

Це досягнення йому вдалося підкорити у переможному матчі 6-го туру групового етапу Ліги націй проти Іспанії (3:2), після якого перервалася найбільша в історії європейських збірних безпрограшна серія (43 матчі).

Капітану "трьох левів" повторив рекорд колишнього форварда Престон Норт-Енд Тома Фінні, котрий встановив його у період з вересня 1946 року до травня 1948 року.

Зауважимо, що володар Золотого м'яча-2026 загалом провів у футболці збірної Англії у всіх турнірах 127 поєдинків, у яких відзначився 93 голами та 22 асистами. У складі національної команди виходив до фіналу Євро-2020 та 2024.

Додамо, що напередодні 33-річний Кейн став рекордсменом "трьох левів" за кількістю проведених матчів, перевершивши досягнення Пітера Шилтона.