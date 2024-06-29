Італія програла Швейцарії та вилетіла з Євро-2024

Чинний чемпіон Європи збірна Італії поступилася Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2024 і вилетіла з турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Перший тайм пройшов за тотальної домінації швейцарців, які раз по раз виходили на ударні позиції та загрожували воротам італійців.

Зокрема, на початку матчу швейцарці організували вихід віч-на-віч, проте Джанлуїджі Доннарумма неймовірним сейвом врятував свої ворота. Але на 37 хвилині Ремо Фройлер точно пробив у ближній кут та вивів свою команду вперед.

Другий тайм розпочався з другого голу Швейцарії. Рубен Варгас неймовірним ударом подвоїв перевагу своєї команди. Після цього гра дещо заспокоїлась і небезпечних моментів стало менше. Зрештою, більше команди так і не забили.

Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина. А програш Італії означає, що чинний чемпіон втретє поспіль вилітає в 1/8 фіналу ЧЄ (Іспанія у 2016-му, Португалія у 2020-му). Також італійці вперше з 2004 року не дійшли до чвертьфіналу.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 29 червня

Швейцарія — Італія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Фройлер, 2:0 - 46 Варгас

Збірна Швейцарії: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Ебішер (Штеффен 90+1), Фройлер, Джака, Рідер (Стергіу 71), Варгас (Цубер 71), Емболо (Дуа 77), Ндоє (Сьєрро 77).

Збірна Італії: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан (Камб'ясо 75), Барелла (Ретегі 64), Фаджолі (Фраттезі 86), Крістанте (Пеллегріні 75), К'єза, Скамакка, Ель-Шаараві (Дзакканьї 46).

Попередження: Барелла 35, Ель-Шаараві 45, Манчіні 57.

Нагадаємо, швейцарці опинились на другому місці групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

Італійці теж посіли другу сходинку в групі B з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.