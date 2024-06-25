Англія та Словенія розписали нульову нічию в 3 турі Євро-2024

Збірна Англії зіграла внічию зі Словенією у матчі 3-го туру Євро-2024.

Матч завершився із рахунком 0:0.

Перший тайм ознаменувався тотальною перевагою Англії. Насамперед, територіальною, адже м'яч лише зрідка залишав половину поля Словенії. Але коли це траплялося, словаки показували, що вони будуть робити все, щоби порадувати земляків на День незалежності.

Друга половина гри також пройшла під диктовку англійців та акомпанемент рідкісних контрвипадів словенців. Втім, жодній із команд так і не вдалося прибрати нулі з табло.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина.

Група C, 3 тур, 25 червня

Англія - Словенія 0:0

Англія: Пікфорд, Тріпп'є, Геї, Стоунз, Уокер, Райс, Галлагер, Фоден, Беллінгем, Сака, Кейн.

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Корничник, Млакар, Єлснік, Гнізда Черін, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Ця нічия дозволила Англії виграти групу С. А ось Словенія залишилася третьою — оскільки у неї рівна кількість очок, різниця м’ячів та жовтих карток із Данією, долю другого місця вирішив рейтинг УЄФА, де Данія розташовується вище, ніж Словенія.

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