Англія та Франція на Євро-2024: головні фаворити, що викликають головний біль

Суперкомп'ютер Opta Analyst вважає, що Англія є головним фаворитом на перемогу на Євро-2024, а Франція — четверта у списку. І мало хто посперечається з цим, з огляду на імена тих, хто представляє ці збірні.

Однак рівень гри обох команд на цьому чемпіонаті Європи геть не викликає задоволення, скоріше навпаки. Давайте трохи детальніше поглянемо на статистику.

Збірна Англії

Два голи за весь груповий етап та ще два у 120-хвилинному матчі 1/8 фіналу проти Словаччини (2:1) аж ніяк не збігається з очікуванням від лінії нападу з Фоденом, Сака, Беллінгемом та Кейном. Але маємо, що маємо, а саме два голи від Джуда та стільки ж від Кейна.

Фото: Getty Images

За 4 поєдинки на Євро-2024 англійці лише 13 разів пробили в отвір воріт (3,25 у середньому за матч). Тобто голом завершувався кожен 3 удар. Та і загалом, xG (очікувані голи) Англії дорівнює 4,1, що є одним з найнижчих показників серед команд в 1/8 фіналу (менший лише в Італії (3,5) та Словенії (3,2), а також Румунії (3,5) з Нідерландами (3,7), але вони ще не зіграли свій матч).

Проте підопічні Гарета Саутгейта вже привчили вболівальників до такої гри, а з огляду на сітку, в яку вони потрапили, англійці таки можуть вважатися фаворитами, хоч і не демонструють потрібний рівень футболу.

Збірна Франції

Якщо xG у Франції (6,8) вже більше підходить статусу фаворита (вище тільки Іспанія (9,0), Німеччина (8,2) та Португалія (7,6)) то реалізація просто жахлива. За 16 ударів у отвір воріт команда забила лише 3 м'ячі. А як забила? Два автоголи та один з пенальті. Тобто за матч французи лише 4 рази били точно і при тому жодного разу не відзначилися з гри.

Фото: Getty Images

З іншого боку, підопічні Дідьє Дешама допустили лише 3 xG біля своїх воріт (пропустили 1 гол), що є найнижчим показником серед команд у плейоф, на рівні з Німеччиною. Така статистика дуже добре пояснює, чому футбол Франції здається нудним для пересічного вболівальника, адже в обидві сторони дуже мало моментів (про голи взагалі мовчимо).

Чого чекати у чвертьфіналі Євро-2024

В 1/4 фіналу збірна Англії зіграє проти Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію. Італійців можна порівняти з "трьома левами" за рівнем гри. Команди однаково не вражали, попри свій статус фіналістів минулого чемпіонату Європи (Італія взагалі переможець). Тому підопічним Саутгейта буде дуже несолодко проти організованої Швейцарії, яка допустила лише 1! удар в отвір своїх воріт.

Що ж до Франції, то Португалія у чвертьфіналі та переможець пари Іспанія/Німеччина у півфіналі однозначно викликають занепокоєння у французьких фанатів.

Кожна з цих трьох команд показує футбол цікавіший та гостріший за Францію. А іспанці з німцями взагалі знаходяться вище у списку фаворитів Євро-2024. Тому не зрозуміло, чи достатньо буде цього рівню футболу, який показує Франція, щоб тріумфувати на чемпіонаті Європи. Але подивимося, до фіналу лишилося зовсім трішки.