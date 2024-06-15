Швейцарія перемогла Угорщину у 1 турі Євро-2024

Збірна Швейцарії здобула перемогу над Угорщиною в матчі 1 туру Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Вже з перших хвилин Швейцарія почала доводити статус фаворита. Спершу Граніт Джака геніальним пасом вивів партнера на ударну позицію, але суддя зафіксував офсайд. За кілька хвилин Мішель Ебішер "розрізав" захист угорців, після чого Квадво Дуа холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам.

Угорщина змогла відповісти лише кількома стандартами, які не становили загрози. А от Швейцарія наприкінці тайму подвоїла перевагу завдяки більярдному удару Ебішера.

По перерві на полі з’явилася зовсім інша Угорщина. Ігрова перевага "чарівних мадярів" вилилася у гол Барнабаша Варги після радіокерованого навісу Домініка Собослаї, що відродило інтригу в матчі.

В ендшпілі обидві команди могли забивати — угорці великими силами пішли забивати другий, а свіжі швейцарські нападники регулярно тікали в гострі контратаки. Внаслідок одного з таких випадів і було встановлено остаточний рахунок, коли Брель Емболо елегантно перекинув воротаря.

Євро-2024, Німеччина

Група А, 1 тур

15 червня

Швейцарія — Угорщина 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Дуа 12, 2:0 — Ебішер 45, 2:1 — Варга 66, 3:1 — Емболо 90+3

Швейцарія: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Ндоє (Рідер 86), Фройлер (Сьєрро 86), Джака, Відмер (Стергіу 68), Варгас (Емболо 74), Ебішер, Дуа (Амдуні 68).

Угорщина: Гулачі, Ланг (Болла 46), Орбан, Салай (Дардай 79), Фіола, Надь (Кляйнгайслер 67), Шафер, Керкез (Адам 79), Шаллай, Собослай, Варга.

Попередження: Відмер 5, Фройлер 59, Салай 69, Фіола 88

Нагадаємо, напередодні Німеччина розтрощила Шотландію в яскравому матчі-відкритті.