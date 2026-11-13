Білич – про поразку Хорватії від Англії: Ми заслуговували на більше
Головний тренер збірної Хорватії Славен Білич висловився про поразку від Англії в матчі п'ятого туру Ліги націй.
Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
"Ми зіграли дійсно добре і заслуговували на більше – я розчарований результатом. Гра була хорошою, команда діяла злагоджено і тактично якісно.
Щодо наступного матчу, то проти Чехії я хочу бачити саме такий рівень зосередженості, як проти Англії. Я сподіваюсь, що команда буде в чудовому настрої і гратиме відповідно попри цю прикру поразку", – розповів Білич.
Після п'яти турів збірна Хорватії посідає третє місце у своїй групі дивізіону А, набравши 3 очки. Лідером є Іспанія з 15 заліковими балами, а ось Англія має 12 очок.
Матч проти Чехії відбудеться 15 листопада о 21:45 за київським часом.
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