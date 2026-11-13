Білич – про поразку Хорватії від Англії: Ми заслуговували на більше

Головний тренер збірної Хорватії Славен Білич висловився про поразку від Англії в матчі п'ятого туру Ліги націй.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Ми зіграли дійсно добре і заслуговували на більше – я розчарований результатом. Гра була хорошою, команда діяла злагоджено і тактично якісно.

Щодо наступного матчу, то проти Чехії я хочу бачити саме такий рівень зосередженості, як проти Англії. Я сподіваюсь, що команда буде в чудовому настрої і гратиме відповідно попри цю прикру поразку", – розповів Білич.