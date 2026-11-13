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Білич – про поразку Хорватії від Англії: Ми заслуговували на більше

Володимир Максименко — 13 листопада 2026, 14:44
Білич – про поразку Хорватії від Англії: Ми заслуговували на більше
Getty Images

Головний тренер збірної Хорватії Славен Білич висловився про поразку від Англії в матчі п'ятого туру Ліги націй. 

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Ми зіграли дійсно добре і заслуговували на більше – я розчарований результатом. Гра була хорошою, команда діяла злагоджено і тактично якісно. 

Щодо наступного матчу, то проти Чехії я хочу бачити саме такий рівень зосередженості, як проти Англії. Я сподіваюсь, що команда буде в чудовому настрої і гратиме відповідно попри цю прикру поразку", – розповів Білич.

Після п'яти турів збірна Хорватії посідає третє місце у своїй групі дивізіону А, набравши 3 очки. Лідером є Іспанія з 15 заліковими балами, а ось Англія має 12 очок.

Матч проти Чехії відбудеться 15 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що українська бригада арбітрів отримала призначення на один з матчів Ліги націй.

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Білич

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