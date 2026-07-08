Чи допоможуть гучні трансфери Динамо пройти Університатю Клуж: прев'ю матчу відбору Ліги Європи

Що ж, нарешті повертається український футбол. Звісно, вже майже місяць вболівальники насолоджуються чемпіонатом світу 2026, але збірної України там немає.

Але нарешті клубна перерва завершилася. Першим з відпустки вийде переможець Кубку України – київське Динамо. "Біло-сині" розпочнуть змагання протистоянням проти румунської Університаті Клуж у кваліфікації Ліги Європи.

Перший матч запланований на 9 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Номінальним господарем буде Динамо – гра відбудеться на стадіоні "Motor Lublin Arena" в Любліні, Польща.

Чемпіон підготував анонс поєдинку.

Динамо підсилилося, але чи достатньо?

Рік тому кияни у статусі чемпіонів України розпочинали свій шлях з кваліфікації Ліги чемпіонів. Розпочинали без трансферів (Аліу Тіаре та Шола Огундана доєдналися пізніше, Владіслав Бленуце теж).

Чемпіонським складом кияни без проблем пройшли мальтійський Хамрун Спартанс, але зупинилися вже на кіпрському Пафосі. А у відборі до Ліги Європи програли й Маккабі Тель-Авів, потрапивши у підсумку до Ліги конференцій.

Цього разу Динамо врахувало свою помилку, тож до старту кваліфікації підходить з новими силами (і старими теж). Окрім одразу низки гравців, що повернулися з оренд (Гусєв, Малиш, Лонвейк, Саленко і так далі), клуб вже завдяки трансферу повернув одного з найкращих легіонерів останніх років.

Томаш Кендзьора ФК Динамо

Поляк Томаш Кендзьора вперше приєднався до Динамо влітку 2017 року та провів за київський клуб майже 200 матчів у всіх турнірах. У 2024-му він покинув команду, але вже за 2 роки повернувся знову.

"Для мене Динамо – особливий клуб, який багато дав у кар'єрі. Й у Польщі, й у Греції я продовжував цікавитися результатами команди, дивився матчі, коли була можливість, стежив за новинами. Й наразі настав момент, коли можу віддячити, взявши участь у становленні колективу", – заявив захисник.

Окрім того "біло-синіх" підсилив Ілля Ольховий, воротар першолігової Ниви Тернопіль. Але він, ймовірно, сидітиме за спиною Руслана Нещерета, який був безальтернативним першим номером команди.

Та головний трансфер стався нещодавно. Київське Динамо безплатно підписало одного з найкращих гравців ПСЖ U-19, який навіть встиг пограти за основну команду, П'єра Мунгенге.

Він, щоправда, не встиг зіграти в жодному товариському матчі, тому про його сильні якості можна судити лише за виступами в юнацькій команді ПСЖ. І яким би перспективним цей хлопець не був, ми знаємо, що легіонерам у Динамо завжди важко.

Пʼєр Мунгенге ФК Динамо

В якому стані Динамо підходить до гри?

По-перше, з головним лідером – рік тому Андрій Ярмоленко говорив, що завершить кар'єру після завершення сезону. Але вирішив перепідписати контракт. Присутність лідера (і досі одного з найкращих гравців клубу) – величезний плюс.

По-друге, за недовгий період підготовки до сезону кияни провели 5 спарингів. Були і відносно слабкі суперники (Вєчиста Краків), і відносно імениті (ЛАСК, Славія, Рапід).

Взагалі судити про стан команди виключно за товариськими поєдинками – жахлива ідея. Однак зараз немає вибору – офіційних матчів не було з травня.

Результати спарингів Динамо:

20.06 Динамо – Славія (Прага, Чехія) 1:1

24.06 Динамо – Жиліна (Словаччина) 5:1

– Жиліна (Словаччина) 28.06 Динамо – Вєчиста (Краків, Польща) 4:2

– Вєчиста (Краків, Польща) 02.07 Динамо – Рапід (Бухарест, Румунія) 1:3

(Бухарест, Румунія) 03.07 Динамо – ЛАСК (Австрія) 2:0

Баланс: 5 матчів, 3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, м'ячі – 13:7.

За Динамо забивали: Пономаренко (5 голів), Бражко (2), Герреро (1), Буяльський (1), Піхальонок (1), Огундана (1), Волошин (1).

Особливо тішить форма Матвія – після шаленої гольової серії в другій половині попереднього сезону (Пономаренко забивав майже у кожній грі та став найкращим бомбардиром) він тримає форму і в спарингах.

Його гольове чуття буде головною зброєю киян. Звісно, у зв'язці з філігранними передачами від Буяльського. І наявність Мунгенге як Х-фактора теж явний плюс.

З мінусів – все та ж слабкість у центрі захисту. Ця проблема в Динамо існує вже кілька років, але чомусь її вперто ігнорують. На зборах в ролі центрального захисника пробували навіть Кендзьору. А без якісного захисту сподіватися на успіх важко.

Що треба знати про Університатю Клуж?

Цей клуб існує довше за Динамо. Але його історія досягнень значно поступається українському гранду.

Університатя вдруге поспіль потрапила в єврокубки – минулого року змагалася у кваліфікації Ліги конференцій, де вилетіла ще у другому колі від Арарату-Вірменія. Загалом же це лише 4-й виступ у єврокубках в історії.

Вперше клуб з Клуж-Напоки дебютував на євроарені у сезоні-1965/66, де вилетів у 1/8 фіналу Кубку володарів кубків від Атлетико Мадрид. Вдруге – у 1972/73, вилетівши в першому ж колі Кубку УЄФА від Лєвскі.

Минулий сезон Університатя завершила на 3-му місці в основному етапі чемпіонату, пропустивши вперед Університатю Крайову та Рапід Бухарест (той самий, якому Динамо програло 1:3 у спарингу). В чемпіонській же групі Клуж фінішував другим.

ФК Університатя Клуж

Щодо підсилень, то цікавим виглядає трансфер вихованця Мілана, 22-річного центрального захисника Андрея Кубіша (його б в Динамо...). Решта гравців прийшли вільними агентами – серед них росіянин Алібек Алієв (також має шведське громадянство).

В якому стані до гри підходить Університатя?

З 11 лютого до 18 квітня колектив переміг в усіх матчах, в яких тільки грав. До початку травня результати все ще були солідні (лише 2 поразки). Але тоді щось зламалося.

З 13 травня 2026 року Університатя зіграла 3 офіційні поєдинки та низку спарингів, але не виграла жодного матчу.

Головною зіркою колективу є боснійський нападник Йово Лукич. Він же є й найдорожчим футболістом. Це й не дивно, адже минулого сезону саме Лукич став найкращим бомбардиром Румунії (18 голів).

Могла би бути цікава боротьба найкращих голеадорів чемпіонатів України та Румунії. Але за інформацією Fanatik, він пропустить обидва матчі, оскільки отримав 10 днів відпустки після ЧС-2026.

ФК Університатя Клуж

Університатя провела 4 товариські матчі. Спершу програла юнацькій збірній Хорватії (яку на Євро-2026 обіграла Україна), потім розписала мирову з Уйпештом, після чого програла Ньїредьгазі та Воєводині.

Ба більше, команда забила лише один гол, юнакам з Хорватії. Якщо не проходити такого суперника, то робити в єврокубках нічого.

Орієнтовні стартові склади

Кияни не зможуть розраховувати одразу на кількох гравців: Владислава Кабаєва, Миколу Михайленка, Романа Саленка, Віталія Лобка та Владислава Захарченка.

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Буяльський – Ярмоленко, Волошин, Пономаренко.

Університатя Клуж: Майкл – Кінтеш, Пулоло, Кубіш, Кіпчу – Пінью, Бік – Макалу, Ністор, Штефенеску – Менді.

Де дивитися Динамо – Університатя Клуж

Матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи можна переглянути на телеканалі 2+2, який, зокрема, доступний на MEGOGO. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1

Прогноз букмекерів