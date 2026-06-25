Кендзьора: Для мене Динамо – особливий клуб

Польський захисник Томаш Кендзьора поділився враженнями від повернення у київське Динамо.

Слова гравця наводить пресслужба киян.

"Приємно знову опинитися в команді, зануритися в позитивну робочу атмосферу. Видно, що всі хлопці в основі прагнуть досягти результату, але при цьому зберігають дружні стосунки. Присутні здорова конкуренція та бажання щодня прогресувати.

Ця історія не була спонтанною, я зважував усі спортивні, особисті та сімейні аспекти. Утім, роздумував не надто довго. Керівники киян дали зрозуміти, що я потрібен, що на мене розраховують. І в спілкуванні з топ-менеджерами ПАОКа ми дійшли згоди, що я піду як вільний агент. Для мене Динамо – особливий клуб, який багато дав у кар'єрі. Й у Польщі, й у Греції я продовжував цікавитися результатами команди, дивився матчі, коли була можливість, стежив за новинами. Й наразі настав момент, коли можу віддячити, взявши участь у становленні колективу", – заявив захисник.