Динамо оголосило заявку на кваліфікаційні матчі Ліги Європи

Київське Динамо визначилося із заявкою на матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27 проти румунської Університаті.

Відповідний список був опублікований на сайті столичного клубу.

Загалом до заявки потрапили 34 футболісти: 23 за списком А, а ще 11 – за списком Б.

Серед гравців присутні три новачки команди: воротар Ілля Ольховий з тернопільської Ниви, захисник Томаш Кендзьора з грецького ПАОКа і нападник П'єр Мунгенге з французького ПСЖ.

Заявка Динамо на Лігу Європи сезону-2024/25

Список А

Воротарі: Руслан Нещерет (№35), Ілля Ольховий (№43)

Руслан Нещерет (№35), Ілля Ольховий (№43) Захисники: Костянтин Вівчаренко (№2), Олександр Тимчик (№18), Олексій Гусєв (№20), Крістіан Біловар (№40), Владислав Дубінчак (№44), Аліу Тіаре (№66), Томаш Кендзьора (№94)

Костянтин Вівчаренко (№2), Олександр Тимчик (№18), Олексій Гусєв (№20), Крістіан Біловар (№40), Владислав Дубінчак (№44), Аліу Тіаре (№66), Томаш Кендзьора (№94) Півзахисники: Володимир Бражко (№6), Олександр Піхальонок (№8), Назар Волошин (№9), Микола Шапаренко (№10), Валентин Рубчинський (№15), Шола Огундана (№16), Микола Михайленко (№91), Роман Саленко (№17), Джастін Лонвейк (№21), Владислав Кабаєв (№22), Навін Малиш (№23), Віталій Буяльський (№29), Андрій Ярмоленко (№7)

Володимир Бражко (№6), Олександр Піхальонок (№8), Назар Волошин (№9), Микола Шапаренко (№10), Валентин Рубчинський (№15), Шола Огундана (№16), Микола Михайленко (№91), Роман Саленко (№17), Джастін Лонвейк (№21), Владислав Кабаєв (№22), Навін Малиш (№23), Віталій Буяльський (№29), Андрій Ярмоленко (№7) Нападники: Едуардо Герреро (№39), П'єр Мунгенге (№99)

Список Б

Воротар: Вячеслав Суркіс (№71)

Вячеслав Суркіс (№71) Захисники: Денис Дикий (№90), Максим Коробов (№13), Тарас Михавко (№32), Владислав Захарченко (№34)

Денис Дикий (№90), Максим Коробов (№13), Тарас Михавко (№32), Владислав Захарченко (№34) Півзахисники: Павло Люсін (№14), Кирило Осипенко (№19), Богдан Редушко (№70)

Павло Люсін (№14), Кирило Осипенко (№19), Богдан Редушко (№70) Нападники: Владислав Герич (№87), Матвій Пономаренко (№11)

Нагадаємо, що поєдинок першого кваліфікаційного раунду Динамо – Університатя Клуж відбудеться у четвер, 9 липня. Матч-відповідь запланований на 16 липня. Переможець протистояння у наступному раунді зустрінеться з ПАОКом.

Раніше повідомлялося, що перший матч Динамо в єврокубках сезону-2026/27 обслуговуватиме естонська бригада арбітрів.