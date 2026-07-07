Визначився транслятор матчу Динамо – Університатя у кваліфікації Ліги Європи

Перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27 Динамо (Київ) – Університатя (Клуж) в Україні транслюватиме телеканал "2+2".

Про це повідомили на сайті каналу.

Поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що зустріч обслужить естонська бригада суддів на чолі з Йоонасом Яановіцем.

Матч-відповідь між Динамо та Університатею відбудеться за тиждень, 16 липня в Румунії. У разі успіху в другому раунді Динамо зіграє з грецьким ПАОКом.

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Напередодні Динамо провело свій останній передсезонний контрольний матч, здобувши перемогу 2:0 над ЛАСКом.