Визначився транслятор матчу Динамо – Університатя у кваліфікації Ліги Європи
Динамо
Перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27 Динамо (Київ) – Університатя (Клуж) в Україні транслюватиме телеканал "2+2".
Про це повідомили на сайті каналу.
Поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що зустріч обслужить естонська бригада суддів на чолі з Йоонасом Яановіцем.
Матч-відповідь між Динамо та Університатею відбудеться за тиждень, 16 липня в Румунії. У разі успіху в другому раунді Динамо зіграє з грецьким ПАОКом.
Напередодні Динамо провело свій останній передсезонний контрольний матч, здобувши перемогу 2:0 над ЛАСКом.