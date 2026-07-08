Визначилися транслятори матчу кваліфікації Ліги Європи Динамо – Університатя

Стало відомо, хто у прямому ефірі транслюватиме матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо та румунською Університатею (Клуж).

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Матч покажуть телеканал "2+2" та відеосервіс "Київстар ТБ". Матч Динамо (Київ) – Університатя (Клуж) відбудеться у четвер, 9 липня. Початок – о 20:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться у польському Любліні.

Матч обслужить естонська бригада суддів на чолі з Йоонасом Яановіцем. Раніше Динамо опублікувало свою заявку на поєдинок із Університатею.

Матч-відповідь між Динамо та Університатею відбудеться за тиждень, 16 липня в Румунії. У разі успіху в другому раунді Динамо зіграє з грецьким ПАОКом.