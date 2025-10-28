Кубкова версія Класичного: прев'ю матчу Динамо – Шахтар в 1/8 фіналу

У середу, 29 жовтня, відбудеться перше з двох найближчих українських дербі – Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського прийматиме Шахтар у матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Стартовий свисток протистояння заплановано на 18:00 за київським часом, а ми пропонуємо розібратись, із яким багажем команди підходять до гри.

Динамо нарешті перервало безвиграшну серію

Вихідними столичний колектив зіграв із Кривбасом і підопічні ван Леувена екзамен не склали – 4:0 на користь "біло-синіх", які нарешті перервали жахливу серію з шести матчів поспіль без перемог, п'ять з яких в УПЛ – перед цим "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь. Посеред тижня Динамо осоромилось у Лізі конференцій, розгромно поступившись Самсунспору 0:3. Два голи у цьому матчі "привіз" Тіаре, проте це не стало поводом садити легіонера на лаву – сенегалець вийшов в основі на гру із Кривбасом та відіграв на рівні з усією командою добре.

"Біло-сині" дуже активно розпочали гру з Кривбасом, буквально "задушивши" суперника. Відзначився й Андрій Ярмоленко, який повернувся після нетривалої відсутності через травму (?). Для досвідченого ветерана цей гол став 115-м в УПЛ та дозволив наблизитись до Євгена Селезньова в історичному рейтингу.

Динамо Київ

Дуже важко судити про гру підопічних Шовковського на основі одного вдалого поєдинку після серії провалів, хоча бажання у футболістів було точно – про це вони неодноразово казали в інтерв'ю. Перші два голи у ворота криворіжців прийшли зі стандарту – спочатку Попов чудово зіграв головою, а згодом Караваєв скористався метушнею у карному майданчику суперника. Потенційно, саме цей аспект Шовковський награватиме перед подвійними зустрічами з Шахтарем, у якого теж не все добре у захисті.

Повернення Ярмоленка точно зіграє на руку киянам у грі з "гірниками" – досвід вінгера відіграє більш значну роль у нападі, аніж вміння Блунеце, який поки що у складі "біло-синіх" відзначився лише автоголом у матчі з Олександрією (його потім переписали на Булецу).

Шахтар теж встиг реабілітуватись – за провал у Лізі конференцій

Інший український гранд також штормить, хоча й не так сильно, як команду з Києва. Арда Туран вирішив поекспериментувати зі складом, випустивши на Легію фактично резерв – фінт завершився поразкою на останніх секундах гри, а малюнок футболу, який демонстрував Шахтар, залишав бажати кращого.

Матч Прем'єр-ліги проти Кудрівки розпочався віддзеркаленням гри Динамо – перший гол також було забито після кутового – різниця лише в скидці від Марлона, тоді як Попов забив "подача – удар – гол".

УПЛ

Цікавим вийшло третє взяття воріт Яшкова – Педріньйо отримав чудовий розрізний пас від Тобіаса, прострілив далі й Еліас оформив дубль. Все це відбувалось по правому флангу атаки, де у Динамо гратимуть вищезгаданий та не дуже надійний Тіаре з Вівчаренком (або Михавком, який замінив Костянтина у грі з Кривбасом через травму) – постає питання, чи помітить Арда Туран у цьому можливість для визначальної переваги, або ж команда буде "грузити" м'яч вперед, як це все частіше трапляється цього сезону.

"Гірники" цього сезону, як і Динамо, знаходяться у пошуках гри – про це сам неодноразово казав Туран. Уникнути втрати очок із Зорею допомогла майстерність Ізакі, уникнути втрати очок з Абердіном – Різник та фарт під час останнього кутового у матчі (справедливості заради відзначимо вдале рішення Турана поміняти Марлона Гомеса та Педріньйо місцями по перерві).

Що кажуть перед матчем?

Кауан Еліас після гри з Кудрівкою торкнувся наступних матчів із Динамо, традиційно відзначивши силу суперника.

" Звісно, ми завжди готові до таких важливих матчів. Я тут для цього, команда теж. Динамо – сильний суперник, але ми знаємо свій потенціал. Сподіваємося на перемогу, хоча гра буде складною, особливо на виїзді. Проте наступна – вдома, у Премʼєр-лізі. Тож сподіваємося перемогти. У нас багато чудових футболістів високої якості, тому прагнемо виграти", – розповів бразилець.

Арда Туран вважає, що кожна гра з Динамо буде окремою історією, хоча й між ними фактично мине три доби.

"Переконаний, що кожна гра – це інша система. І, з одного боку, не можна вважати матч з Кудрівкою фундаментом для протистояння з Динамо, а з іншого, кожну гру можна розглядати як підготовку до протистояння з Динамо чи з будь-якою іншою командою. Важливо проаналізувати кожного суперника окремо, навіть в окремо взятих поєдинках, що на нас очікують: один, нагадаю, у межах Кубка, інший – у чемпіонаті. Тому кожна гра – самостійна історія, і дуже важливо робити правильні непоспішні висновки", – сказав турецький наставник.

Арда Туран Шахтар Донецьк

Олександр Шовковський, до речі, утримався від згадок наступних матчів команди, а ось Денис Попов відзначив важливість дербі для "біло-синіх".

"Це Шахтар, а ми Динамо. Всі розуміють, що це за матч. Треба налаштовуватись на свою найкращу гру, аби кожен з нас був зарядженим і видав свій найкращий матч, тоді буде результат", – резюмував центрбек.

Денис Попов Динамо Київ

Історія протистоянь

Загалом команди зіграли 201 матч в усіх турнірах, а перевагу все ще має Динамо. На рахунку киян 80 перемог, тоді як Шахтар виграв 61 очний матч. Ще 60 поєдинків завершились внічию.

Цікаво, що у межах Кубку України перевагу мають саме донеччани – з 17 ігор вони виграли 9, п'ять разів перемогу святкували кияни, а ще три гри завершились унічию.

Останні п'ять матчів Динамо та Шахтаря

Кубок України, фінал-2025 Шахтар – Динамо 1:1 (6:5 по пен.)

УПЛ-2024/25 Шахтар – Динамо 2:2

УПЛ-2024/25 Динамо – Шахтар 1:1

УПЛ-2023/24 Шахтар – Динамо 1:0

УПЛ-2023/24 Динамо – Шахтар 0:1

Де дивитись Динамо – Шахтар

Третє українське дербі на стадії 1/8 фіналу Кубку України в історії транслюватиме в прямому етері УПЛ ТБ. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Прогноз автора: прохід Шахтаря