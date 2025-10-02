Шахтар здобув вольову перемогу над Абердіном у 1-му турі Ліги конференцій

У четвер, 2 жовтня, донецький Шахтар завітав в гості до шотландського Абердіна у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок, який відбувся на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін, завершився з рахунком 3:2 на користь українського клубу.

Зустріч для "гірників" розпочалася не найкращим чином: на 7-й хвилині Еліас ліктем зіграв у штрафному майданчику та заробив пенальті для Абердіна, який реалізував Карлссон. На щастя, ще до перерви Шахтар відновив паритет зусиллями Назарини, який потужним ударом зі штрафного відправив "снаряд" у дальній кут воріт шотландського клубу.

У другому таймі, а саме на 54-й хвилині, Марлон Гомес ідеально подав на дальню стійку, де Феррейра головою пробив повз воротаря, а вже через 5 хвилин Педріньо виконав закидання на Марлона, який головою скинув на Енріке – захисник "гірників" сильно низом пробив у ближній кут.

Через 10 хвилин після колу Енріке Абердін скоротив відставання до мінімуму: після вкидання з ауту Лазетич пробив з розвороту, м'яч від поперечки відскочив до Девліна, який головою пробив у порожні ворота. На щастя, більше підопічні Турана не пропустили, захистивши позитивний для себе результат.

Ліга Європи – основний етап

2 тур, 2 жовтня

Абердін – Шахтар 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Карлссон (пен), 1:1 – 38 Назарина, 1:2 – 54 Феррейра, 1:3 – 59 Енріке, 2:3 – 69 Делвін

Абердін: Митов, Кнустер, Мілн, Доррінґтон, Девлін (Нісбет 86), Палаверса (Нільсен 66), Армстронг (Шинні 65), Кларксон (Полвара 66), Кескiнен, Карлссон (Єнгі 86), Лазетич

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Назарина, Педріньйо (Ізакі 75), Марлон Гомес (Грам 90+2), Очеретько, Феррейра (Конопля 83), Кауан Еліас (Мейрелліш 76)

Попередження: 20 – Педріньйо, 51 – Карлссон, 67 – Лазетич, 67 – Матвієнко, 71 – Нільсен, 75 – Девлін, 90+1 – Різник, 90+3 – Вінісіус Тобіас

Раніше свій матч у Лізі конференцій провело Динамо, яке програло Крістал Пелес.