Шахтар з дублем Еліаса обіграв Кудрівку: огляд матчу УПЛ
Донецький Шахтар обіграв Кудрівку у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.
Огляд матчу
Дублем у матчі відзначився Кауан Еліас, який у двох своїх голах вдало замикав дальню стійку воріт Кудрівки. Ще по голо в активі Олега Очеретька, для якого цей м'яч став дебютним в УПЛ, та Антона Глущенка.
Перемога дозволила "гірникам" набрати 21 бал та очолити турнірну таблицю чемпіонату. Кудрівка з 11 очками перебуває на 11-й позиції.
Чемпіонат України – УПЛ
10 тур, 26 жовтня
Шахтар (Донецьк) – Кудрівка 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 7 Еліас, 2:0 – 32 Очеретько, 3:0 – 51 Еліас, 4:0 - 87 Глущенко
Шахтар: Різник, Енріке, Марлон, Бондар (Матвієнко, 84), Тобіас, Невертон, Марлон (Ізаке, 62), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 62), Педріньйо (Егіналду, 62), Еліас
Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусєв, 76), Нагнойний, Думанюк, Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Світюха (Коркішко, 46), Лєгостаєв, 46)
Попередження: 50 Марлон Гомес, 52 Очеретько, 71 Глущенко - 64 Мельничук
Нагадаємо, напередодні Полтава в неймовірному матчі відібрала очки у Колоса.