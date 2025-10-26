Шахтар з дублем Еліаса обіграв Кудрівку: огляд матчу УПЛ

Донецький Шахтар обіграв Кудрівку у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дублем у матчі відзначився Кауан Еліас, який у двох своїх голах вдало замикав дальню стійку воріт Кудрівки. Ще по голо в активі Олега Очеретька, для якого цей м'яч став дебютним в УПЛ, та Антона Глущенка.

Перемога дозволила "гірникам" набрати 21 бал та очолити турнірну таблицю чемпіонату. Кудрівка з 11 очками перебуває на 11-й позиції.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Шахтар (Донецьк) – Кудрівка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Еліас, 2:0 – 32 Очеретько, 3:0 – 51 Еліас, 4:0 - 87 Глущенко

Шахтар: Різник, Енріке, Марлон, Бондар (Матвієнко, 84), Тобіас, Невертон, Марлон (Ізаке, 62), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 62), Педріньйо (Егіналду, 62), Еліас

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусєв, 76), Нагнойний, Думанюк, Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Світюха (Коркішко, 46), Лєгостаєв, 46)

Попередження: 50 Марлон Гомес, 52 Очеретько, 71 Глущенко - 64 Мельничук

Нагадаємо, напередодні Полтава в неймовірному матчі відібрала очки у Колоса.