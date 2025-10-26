Шахтар розгромив Кудрівку та повернув лідерство в УПЛ

Донецький Шахтар обіграв Кудрівку у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Дублем у складі "гірників" відзначився Кауан Еліас, який спочатку вивів команду вперед, коли замкнув дальню стійку після розіграшу кутового. А у другій половині довів рахунок до розгромного, переправивши м'яч у сітку після розкішної передачі Педріньйо.

Мід голами Еліаса своїм дебютним м'ячем за Шахтар у чемпіонаті України відзначився Олег Очеретько. Півзахисник пробив голкіпера з лінії воротарського майданчика після скидання Педріньйо.

На 71-й хвилині гри 36-річний нападник Кудрівки Дмитро Коркішко не зміг реалізувати пенальті, з його ударом впорався Різник.

Остаточний рахунок у грі встановив Антон Глущенко. Нападник отримав пас від Егіналду перед штрафним майданчиком, пройшов чотирьох суперників та проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Шахтар (Донецьк) – Кудрівка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Еліас, 2:0 – 32 Очеретько, 3:0 – 51 Еліас, 4:0 - 87 Глущенко

Шахтар: Різник, Енріке, Марлон, Бондар (Матвієнко, 84), Тобіас, Невертон, Марлон (Ізаке, 62), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 62), Педріньйо (Егіналду, 62), Еліас

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусєв, 76), Нагнойний, Думанюк, Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Світюха (Коркішко, 46), Лєгостаєв, 46)

Попередження: 50 Марлон Гомес, 52 Очеретько, 71 Глущенко - 64 Мельничук

Перемога дозволила "гірникам" набрати 21 бал та очолити турнірну таблицю чемпіонату. Кудрівка з 11 очками перебуває на 11-й позиції.

Нагадаємо, напередодні Полтава в неймовірному матчі відібрала очки у Колоса.