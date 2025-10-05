Четверта нічия поспіль: Динамо не змогло переграти Металіст 1925

У неділю, 5 жовтня, відбувся матч восьмого туру чемпіонату України між київським Динамо та харківським Металістом 1925.

Гра завершилась внічию з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму зусиллями Караваєва та Волошина – захисник прострілив на лінію карного майданчика, а Назар вразив ворота ударом поміж двох захисників.

Гості арени зрівняли рахунок на 58-й хвилині – Ітодо скинув навіс з флангу на Литвиненка, а той точним ударом в кут воріт не залишив шансів Нещерету.

Підопічним Шовковського не вдалось організувати фінальний штурм воріт Варакути, а фінальний свисток арбітра зафіксував четверту нічию поспіль для киян.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

Динамо – Металіст 1925 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Волошин, 35, 1:1 – Литвиненко, 58

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар (Захарченко, 30), Тіаре, Вівчаренко, Шапаренко (Бражко, 75), Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 60), Волошин, Огундана (Кабаєв, 60), Герреро (Бленуце, 75)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 75), Калюжний, Антюх (Салюк, 90+1), Калитвинцев, Литвиненко (Чурко, 90+1), Рашиця (Когут, 83), Ітодо (Мба, 75)

Попередження: Огундана, Захарченко

Нічия дозволила Динамо зрівнятись за очками з Кривбасом та випередити криворіжців у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів – кияни на другому, а їхні конкуренти на третьому місці.

Standings provided by Sofascore

Металіст 1925 набрав 15 очок та залишається на п'ятій позиції, поступаючись Поліссю також за різницею забитих та пропущених.

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, Оболонь розписала мирову з Вересом, а Полісся розгромило СК Полтаву.