Гол у ворота Кривбасу дозволив Ярмоленку наблизитись до Селезньова у списку бомбардирів УПЛ

Атакувальний півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко забив гол у ворота Кривбаса, чим не тільки допоміг команді перемогти, а й покращив своє становище у списку бомбардирів УПЛ.

Тепер на рахунку досвідченого футболіста 115 м'ячів – попереду лише Євген Селезньов (117), Максим Шацьких та Сергій Ребров (по 123).

Також Ярмоленко є найкращим бомбардиром Динамо у межах УПЛ – він на два голи випередив чинного тренера збірної України, який має 113 точних ударів.

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України.

Цікаво, що цей гол став дебютним для Ярмоленка цього сезону за 13 зіграних матчів.

