Динамо розгромило Кривбас та закрило безвиграшну серію в УПЛ

Київське Динамо обіграло криворізький Кривбас у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Кияни швидко вийшли вперед. На 15-й хвилині розіграш кутового завершився ударом головою від Дениса Попова. За 10 хвилин перевагу столичного колективу подвоїв Олександр Караваєв, який з лінії воротарського майданчика пробив голкіпера Кривбасу.

Рахунок до розгромного довів Андрій Ярмоленко. Півзахисник розіграв шикарну комбінацію з Владиславом Кабаєвим у штрафному криворіжців, яку завершив ударом в один дотик. Для Андрія – це перший м'яч у поточному сезоні та 115 у чемпіонатах України.

Друга половина пройшла за повного контролю гри від Динамо, які змогли ще раз вразити ворота суперників, на останніх хвилинах зустрічі відзначився Едуардо Герреро.

Перемога дозволила "біло-синім" перервати серію з п'яти поспіль нічиїх у чемпіонаті. Наразі кияни мають в активі 20 очок та відстають на 1 бал від лідера – донецького Шахтаря. Кривбас з 19 балами посідає 5-те місце.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Динамо (Київ) – Кривбас (Кривий Ріг) 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 15 Попов, 2:0 – 25 Караваєв, 3:0 – 32 Ярмоленко, 4:0 – 90+1 Герреро

Динамо: Нещерет, Караваєв (Тимчик, 78), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 78), Бражко (Михайленко, 86), Піхальонок, Буяльський (Рубчинський, 76), Кабаєв, Шола, Ярмоленко (Герреро, 76)

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Вілівальд, Конате, Юрчец, Араухо (Шевченко, 63), Задерака, Твердохліб, Бар Лін (Каменський, 63), Мендоза, Парако (Мая, 77)

Попередження: 40 Кабаєв, 48 Ярмоленко – 57 Араухо, 71 Вілівальд

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив Кудрівку та повернув лідерство в чемпіонаті.