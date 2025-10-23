Шахтар поступився польській Легії у 2 турі Ліги конференцій

Донецький Шахтар у номінальному домашньому матчі в польському Кракові поступився Легії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2.

Гості несподівано вийшли вперед на 16-й хвилині гри. Ізакі потрапив під колективний пресинг суперника та втратив м'яч у центрі поля. Капітан Легії Рафал Аугустиняк не став входити у штрафну та завдав дальнього удару, з яким не зміг впоратись Фесюн.

"Гірники" відновили паритет у другій половині гри. Юхим Конопля навіс з правого флангу у штрафну суперника, де верхову боротьбу виграв Лука Мейрелліш та влучно пробив головою.

Надалі Шахтар намагався вирвати перемогу у грі. Український клуб краще контролював м'яч, володів значною перевагою, проте не вистачало гостроти у завершальній стадії атак. Водночас Легія змогла використати чи не єдиний свій момент – Аугустиняк а 90+4-й хвилині завдав потужного удару зі штрафного удару.

Ліга конференцій

Основний етап, 2 тур

23 жовтня

Шахтар Донецьк – Легія (Польща) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Аугустиняк, 1:1 – 61 Лука Мейрелліш, 1:2 – 90+4 Аугустиняк

Шахтар: Фесюн, Конопля (Тобіас, 84), Грам, Матвієнко, Азаров, Марлон (Назарина, 77), Бондаренко (Бондаренко, 59), Ізакі, Швед (Феррейра, 59), Егіналду (Невертон, 59), Мейрелліш.

Легія: Тобіаш, Вшолек, Квятковський, Капуаді, Река, Урбаньський (Капустка, 59), Аугустиняк, Елітім (Урбанський, 85), Ходина (85 Жевлаков), Райович (Чолак, 59), Краснікі (Стоянович, 67)

Попередження: 33 Гомес, 82 Конопля – 43 Райович

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.