Карпати у божевільному матчі 7-го туру УПЛ вирвали нічию у Динамо

У суботу, 27 вересня, відбувся матч 7-го туру УПЛ між львівськими Карпатами та київським Динамо.

Підопічні Олександра Шовковського не змогли втримати вольову перемогу – 3:3.

Поєдинок для "біло-синіх" розпочався просто жахливо: спочатку Альварес спіймав м'яч на ногу на лінії карного майданчика та вразив нижній кут воріт Моргуна, а вже за три хвилини Бруніньйо після прострілу Краснопіра подвоїв перевагу господарів.

Динамо змогло відіграти один гол ще у першому таймі – Караваєв головою переправив м'яч у ворота після подачі з кута поля від Піхальонка. На 50-й хвилині Шапаренко низом пробив у "воротарський" кут, але Домчак не врятував – 2:2.

Вже за дві хвилини Олександр Караваєв записав другий гол у свій актив, точно пробивши з 11-метрової зони після розіграшу кутового.

Команди продовжили грати у гострий та атакувальний футбол, а фінальний штурм все ж приніс бажаний результат – Мірошніченко врятував нічию для господарів поля.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

27 вересня, 7 тур

Карпати – Динамо 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – Альварес, 24, 2:0 – Бруніньйо, 27, 2:1 – Караваєв, 43, 2:2 – Шапаренко, 50, 2:3 – Караваєв, 52, 3:3 – Мірошніченко, 90+4

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 81), Чачуа (Клименко, 80), Бруніньйо, Перей, Краснопір, Костенко (Фабіано, 74)

Динамо: Моргун, Караваєв (Тимчик, 80), Тіаре, Дубінчак, Біловар (Михавко, 89), Піхальонок (Яцик, 80), Бражко, Шапаренко, Огундана, Бленуце (Герреро, 70), Волошин

Попередження: Костенко

Standings provided by Sofascore

У наступному турі Динамо гратиме з Металістом 1925, а Карпати в гостях зустрінуться з Олександрією.

Нагадаємо, сьогодні також було зіграно два матчі у межах сьомого туру чемпіонату України – СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.