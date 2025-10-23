Динамо розгромно поступилось Самсунспору у 2 турі Ліги конференцій

Київське Динамо на виїзді поступилось турецькому Самсунспору у другому турі Ліги конференцій УЄФА.

Матч завершився з рахунком 0:3.

Господарі вийшли вперед вже після першої атаки. Тіаре під пресингом суперників втратив м'яч у центрі поля, чим скористався Ентоні Мусаба, який перегрався з Маріусом та переправив м'яч у ворота.

Олександр Караваєв міг відновити паритет на 29 хвилині, проте не зміг з двох метрів влучити у порожні ворота після прострілу Шола Огундана.

На це Самсунспор відповів влучним ударом Маріуса, який завдяки рикошету від Мусаба опинитися віч-на-віч з Нещеретом та зміг проштовхнути м'яч у сітку воріт.

У другій половині гри рахунок до розгромного довів Карло Гольсе, який пробив з дальньої дистанції і м'яч з мінімальним рикошетом від Тіаре залетів у дальній кут воріт Нещерета.

Ліга конференцій – основний етап

2 тур, 23 жовтня

Самсунспор (Туреччина) – Динамо Київ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Мусаба, 2:0 – 34 Маріус, 3:0 – 62 Хольсе

Самсунспор: Коджук, Явру (Мендес, 73), Шатка, ван Дронгелен, Тоумассон, Макумбу, Кулібалі (Кілінч, 73), Гольсе (Айдогду), Юксел (Генюл, 78), Мусаба (Чіфт, 78), Муанділмаджі.

Динамо: Нещерет, Михайленко (Бражко, 76), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 67), Рубчинський (Піхальонок, 67), Шола (Бленуце, 76), Караваєв, Буяльський (Яцик, 82), Волошин, Герреро

Попередження: 45+4 Вівчаренко, 72 Михавко

Нагадаємо, свій шлях на турнірі кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес.

Напередодні донецький Шахтар поступився польській Легії. Для "гірників" це перша поразка в основному етапі ЛК.