Динамо з голом Ярмоленка розгромило Кривбас: огляд матчу УПЛ

Київське Динамо перемогло криворізький Кривбас у 10 турі Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Кияни відкрили рахунок на 15-й хвилині після кутового. Після подачі Буяльського верхову боротьбу виграв Попов, який головою ефектно переправив м'яч у сітку воріт. За 10 хвилин гравці столичного колективу подвоїли перевагу, метушнею у штрафному майданчику суперника скористався Караваєв.

До розгрому перевагу "біло-синіх" довів Андрій Ярмоленко. Лідер киян розіграв шикарну комбінацію з Владиславом Кабаєвим у штрафному криворіжців, яку завершив ударом в один дотик. Для Андрія – це 115 гол у чемпіонатах України.

Остаточний рахунок у грі встановив Герреро. На першій компенсованій арбітром хвилині панамець увірвався до штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут.

Перемога дозволила "біло-синім" перервати серію з п'яти поспіль нічиїх у чемпіонаті. Наразі кияни мають в активі 20 очок та відстають на 1 бал від лідера – донецького Шахтаря. Кривбас з 19 балами посідає 5-те місце.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Динамо (Київ) – Кривбас (Кривий Ріг) 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 15 Попов, 2:0 – 25 Караваєв, 3:0 – 32 Ярмоленко, 4:0 – 90+1 Герреро

Динамо: Нещерет, Караваєв (Тимчик, 78), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 78), Бражко (Михайленко, 86), Піхальонок, Буяльський (Рубчинський, 76), Кабаєв, Шола, Ярмоленко (Герреро, 76)

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Вілівальд, Конате, Юрчец, Араухо (Шевченко, 63), Задерака, Твердохліб, Бар Лін (Каменський, 63), Мендоза, Парако (Мая, 77)

Попередження: 40 Кабаєв, 48 Ярмоленко – 57 Араухо, 71 Вілівальд

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив Кудрівку та повернув лідерство в чемпіонаті.