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Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч із Кордобою

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 16:44
Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч із Кордобою
Віктор Циганков
Getty Images

Вінгер збірної України Віктор Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунди проти Кордоби (21 серпня, 22:00).

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

У заявці Жирони опинилися два українці – воротар Владислав Крапивцов із форвард Владислав Ванат.

Ймовірно, причиною відсутності Циганкова є дисциплінарне провадження, яке відкрила Жирона через саботаж Циганкова у матчі 1-го туру іспанської Сегунди проти Леганеса (нічия 1:1). Український вінгер потрапив у заявку, але відмовився виходити на футбольне поле із лави запасних.

Подейкують, що після матчу Циганков побився з одним із представників медперсоналу клубу. Фанати Жирони виступили з публічним засудженням поведінки гравця. На тлі цього в іспанському клубі заборонили 28-річному гравцю збірної України контактувати з пресою.

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