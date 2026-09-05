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Він проходить через непростий період: тренер Аякса – про можливий дебют Циганкова у грі проти ПСВ

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 10:40
Він проходить через непростий період: тренер Аякса – про можливий дебют Циганкова у грі проти ПСВ
Віктор Циганков
ФК Аякс

Наставник Аякса Мічел Санчес висловився про потенційний дебют Віктора Циганкова у складі амстердамського клубу.

Його слова передає Ajax Showtime.

У тренера запитали, чи може українець вийти зліва в атаці замість травмованого Сімона Аденгра в найближчому матчі. Він заявив, що розглядає такий варіант.

"Це один із варіантів. Наразі він проходить через непростий період. З фізичної точки зору важко сказати, що він зможе дати в матчі проти ПСВ. Водночас у нього є всі якості, щоб грати на будь-якій позиції в атаці", – сказав Мічел.

Зазначимо, що Віктор став гравцем Аякса наприкінці серпня. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.

Наступний поєдинок його нова команда проведе проти ПСВ вдома 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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