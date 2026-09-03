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Конкурент Циганкову? Аякс підписав вінгера Сандерленда

Олег Дідух — 3 вересня 2026, 15:25
Конкурент Циганкову? Аякс підписав вінгера Сандерленда
Сімон Адінгра
ФК Аякс

Вінгер Сандерленда та збірної Кот-д'Івуару Сімон Адінгра продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27 із опцією викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте, за інформацією ЗМі, оренда обійдеться Аяксу в 3 мільйони євро, викуп – у 16 мільйонів.

Влітку минулого року Адінгра перейшов у Сандерленд із Брайтона за 24,4 мільйона євро. Другу половину сезону провів у оренді в Монако.

На рахунку 24-річного вінгера 5 голів у 30 матчах за збірну Кот-д'Івуару, зокрема, один вихід на заміну на 15 хвилин на чемпіонаті світу-2026.

Адінгра може зіграти на позиції правого вінгера, тому може стати потенційним конкурентом Віктора Циганкова за місце в основі. Проте івуарієць більше тяжіє до лівого флангу.

Аякс Сандерленд

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