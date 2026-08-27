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Циганков став гравцем Аякса

Денис Шаховець — 27 серпня 2026, 13:12
Циганков став гравцем Аякса
Віктор Циганков
ФК Аякс

Вінгер збірної України з футболу Віктор Циганков офіційно продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Сторони уклали контракт терміном на три роки – до 30 червня 2029 року. У новій команді 28-річний Циганков виступатиме під 11-м номером.

За інформацією авторитетного порталу "Трансфермаркт", сума трансферу становить 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Останнім клубом українця була іспанська Жирона, за яку він виступав із січня 2023 року.

Нагадаємо, що Циганков влаштував демарш у першому турі іспанської Сегунди. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватися із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.

Раніше стало відомо, що Динамо не отримає від Жирони відсоток за трансфер Циганкова в Аякс.

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