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Циганков дебютував за Аякс у матчі проти ПСВ

Станіслав Лисак — 5 вересня 2026, 22:40
Циганков дебютував за Аякс у матчі проти ПСВ
Getty Images

Гравець збірної України Віктор Циганков дебютував за амстердамський Аякс у матчі 5 туру Ередивізі проти ПСВ.

Український вінгер вийшов на заміну замість Стевена Бергейса на 61-й хвилині поєдинку. На момент виходу Циганкова на поле амстердамська команда поступається ПСВ з рахунком 2:1.

Зазначимо, що Віктор став гравцем Аякса наприкінці серпня. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.

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Під час цього трансферного вікна Циганков влаштував демарш у першому турі іспанської Сегунди. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватися із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.

Раніше стало відомо, що Динамо не отримає від Жирони відсоток за трансфер Циганкова в Аякс.

Аякс ПСВ Віктор Циганков Чемпіонат Нідерландів, Ередівізі

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