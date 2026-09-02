Аякс підписав ексзахисника збірної Німеччини

Німецький захисник Монако Тіло Керер продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. За оренду Монако отримає 2 мільйони євро.

Керер виступав за Монако з січня 2024 року, коли монегаски спершу орендували його на півроку у Вест Гема за 500 тисяч євро, а влітку того ж року викупили за 11 мільйонів.

Також 29-річний захисник у своїй кар'єрі виступав за Шальке та ПСЖ. У 2018 – 2025 роках провів 28 матчів за збірну Німеччини, зокрема, провів 1 матч на чемпіонаті світу 2022 року.

Нагадаємо, раніше гравцем Аякс став Віктор Циганков, який перейшов із Жирони за 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт розрахований до літа 2029 року.